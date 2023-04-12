المؤتمرنت -

احباط محاولة إدخال ملابس صهيونية للأسواق اليمنية

أحبطت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، محاولة إدخال شحنة ملابس صهيونية إلى الأسواق اليمنية.



وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم، أن موظفيها في مركز عفار اكتشفوا هذه الشحنة وقاموا بتحريزها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكد البلاغ أن الهيئة مستمرة في عملها لمنع تهريب أو إدخال أي بضائع صهيونية كواجب ديني ووطني وأخلاقي في إطار دورها الرقابي على المواد والسلع الاستهلاكية التي تصل إلى الأسواق اليمنية.



ولفت إلى أن كوادر الهيئة في المركز الرئيسي والفروع والمراكز الرقابية تشدد الرقابة على دخول المواد والسلع إلى السوق المحلية عبر فحصها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة بما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك ومنع التهريب لأي شحنات مخالفة أو ممنوعة إلى البلاد بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وأشار البلاغ إلى أنه تم إحالة القضية إلى الإجراءات القانونية لاستكمال التحقيقات واتخاذ العقوبات اللازمة حيال المتورطين في هذه العملية، مؤكداً عدم التهاون في حق كل من يتورط في عمليات التهريب التي تضر بالوطن واقتصاده.