المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة القيادية المؤتمرية خديجة الوائلي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذة خديجة محمد الوائلي، مسئولة القطاع النسائي بالدائرة (34) عضو اللجنة الدائمة، والذي وافاها الاجل إثر مرض عضال ألم بها، وذلك بعد حياة حافلة بالعطاء التنظيمي.



مُعبراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر تعازيه وعميق مواساته لأشقاء الفقيدة وليد الوائلي عضو اللجنة الدائمة والأخت حنان الوائلي عضو اللجنة الدائمة وباقي أفراد الأسرة وكافة آل الوائلي بمحافظة تعز.. سائلاً المولى - عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنها فسيح جنانه.. وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.



إنا لله وإنا إليه راجعون.