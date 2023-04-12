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أخبار
المؤتمر نت - بسعر 5500 ريالاً.. بدء توزيع الغاز المنزلي للمواطنين في صنعاء

بـ5500 ريالاً.. بدء توزيع الغاز المنزلي في صنعاء

المؤتمرنت -
بـ5500 ريالاً.. بدء توزيع الغاز المنزلي في صنعاء
وزعت الشركة اليمنية للغاز كميات من الغاز المنزلي الذي تم ضبطه في السوق السوداء على المواطنين في الأحياء الفقيرة بسعر 5500 ريال.

وخلال التوزيع أشار نائب المدير التنفيذي للشركة المهندس الشريف عبود علي مهدي، إلى أن توزع الغاز المنزلي للمواطنين سيتم عبر عدة برامج تشمل البيع المباشر للمواطنين والتوزيع عبر العقال والوكلاء وكذا البيع عبر محطات السيارات والتي تم الزامها بالدوام على مدار ٢٤ ساعة لتلبية احتياج المواطنين من الغاز.

ولفت إلى أن الغاز المنزلي التابع للشركة يتم ايصاله عبر محطات الشركة أو محطات تم تخصيصها من قبل الإدارة في صافر بسعر 4900 ريال، حيث يتم توزيعه في مديريات صنعاء القديمة والصافية والتحرير ومناطق في مديرية بني الحارث وبعض المحافظات.

وأوضح أن الغاز المنزلي المستورد كلفته عالية نظراً لارتفاع البورصة العالمية، حيث يرتبط السعر بالبورصة العالمية، وهذا الغاز يخصص للبيع عبر محطات السيارات وكبار المستهلكين.

وأكد نائب المدير التنفيذي للشركة أنه في إطار البرامج والخطط التموينية التي تنفذها الشركة لتغطية احتياجات المواطنين من الغاز وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، استدعى منها بذل مزيد من الجهود وبإدخال كميات كبيرة من الغاز المستورد.

ولفت إلى أن سفينة الغاز أيكو فروست والمحملة بكمية ستة آلاف و602 طن متري غاز وصلت إلى ميناء الحديدة، كما وصلت سفينتا غاز أحدهما محملة بـ 11 ألفاً و195 طناً مترياً والأخرى محملة بخمسة آلاف و648 طناً مترياً.

وأكد أنه بوصول سفن الغاز سيكون الوضع التمويني لمادة الغاز مستقراً وأن هذه الكميات، ستمكن الشركة من الحصول على احتياطي من الغاز المخزون لمواجهة احتياجات المواطنين في المحافظات.. داعيا وسائل الاعلام الى توخي الدقة والمصداقية في نقل ما تنشره عن الشركة.

كما دعا الشريف عبود المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات بخصوص أزمة في الغاز المنزلي.








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