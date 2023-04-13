المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر مجدداً: أمطار وعواصف وحبات بَرَد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبَرَد أحياناً على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرد أحياناً على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، غرب الجوف وأرخبيل سقطرى، والسواحل الشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات تعز، لحج، الضالع، البيضاء وغرب مأرب .



وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : صنعاء ـ المطار : 04.0ملم، ذمار : 00.7.



كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية لمحافظتي الجوف ومأرب وأرخبيل سقطرى وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان ومن المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.



كما حذر سائقي المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.