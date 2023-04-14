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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة

المؤتمرنت -
الأرصاد: هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرد أحياناً على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، غرب الجوف وأرخبيل سقطرى.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات تعز، لحج، الضالع، البيضاء وغرب مأرب ، وأمطار خفيفة على السواحل الشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي، جاءت على النحو الآتي السدة : 31.2 ملم، حجة : 24.1، ذمار : 12، عمران : 9.5، السنينة-صنعاء : 9، المحويت : 4، إب : 3.5 ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية لمحافظات الجوف، مأرب، الضالع والبيضاء، وأرخبيل سقطرى وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان ومن المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

كما حذر سائقي المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب ومن الانهيارات الصخرية.








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