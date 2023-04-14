الجمعة, 14-أبريل-2023 الساعة: 10:24 م - آخر تحديث: 09:51 م (51: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صنعاء أحق من واشنطن في موضوع التعويضات للضحايا
يحيى علي نوري
تأملات يمانية مع دخول العام التاسع للعُدوان على الجمهورية اليمنية
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - مسيرة جماهيرية في صنعاء بيوم القدس العالمي

مسيرة جماهيرية حاشدة في صنعاء بيوم القدس العالمي

المؤتمرنت -
مسيرة جماهيرية حاشدة في صنعاء بيوم القدس العالمي
شهدت العاصمة صنعاء اليوم بالرغم من هطول الأمطار، مسيرة جماهيرية كبرى إحياءً ليوم القدس العالمي تحت شعار "الضفة درع القدس".

ورددت الجماهير المحتشدة، الشعارات المؤكدة على أهمية الجهاد في سبيل الله والمشاركة إلى جانب أحرار الأمة لخوض أي معركة فاصلة وحاسمة مع العدو الصهيوني، انتصاراً للقضية الفلسطينية العادلة وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وحملت الحشود في المسيرة التي ملأت شارعي الستين الشمالي، أعلام دولة فلسطين للتأكيد على المكانة التي تحتلها في نفوس أبناء اليمن، باعتبار القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى للأمة، ما يستدعي توجيه بوصلة العداء للعدو الحقيقي.

وأكدت الحشود الجماهيرية في المسيرة، تمسك الشعب اليمني بالموقف المناهض للصهاينة الغاصبين ودعماً ومناصرة الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في مواجهة غطرسة واعتداءات العدو الصهيوني، وصولاً إلى تحرير المقدسات والأراضي المحتلة من دنس الصهاينة.

وجدد المشاركون، العهد والوفاء للقدس الشريف ومواصلة دعم الشعب والمقاومة الفلسطينية، والتأكيد على أن قضية فلسطين ستظل القضية المحورية للشعب اليمني وفي سلم أولوياته واهتمامه رغم العدوان.

وأكدوا استمرار الصمود والثبات والتضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني في التصدي لجرائم وانتهاكات العدو الصهيوني المغتصب للأراضي والمقدسات الإسلامية، تجسيداً للالتزامات الدينية والإيمانية لنصرة قضايا الأمة وتحرير الأراضي العربية المحتلة.

وعبر المحتشدون عن استنكارهم للاعتداءات الصهيونية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والقدس الشريف، ما يستوجب تلاحم أبناء الأمة العربية والإسلامية وموقف شعوبها في التصدي لأعداء الإسلام ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ودعوا أحرار الأمة إلى مناصرة الشعب الفلسطيني إزاء ما يتعرض له من جرائم وانتهاكات للمقدسات الإسلامية .. مؤكدين أهمية توحيد الصف لردع الكيان الصهيوني والتنديد بهرولة الأنظمة العملية للتطبيع مع هذا الكيان الغاصب على حساب قضايا الأمة.

وأكد بيان صادر عن المسيرة، تلاه مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى العلامة محمد مفتاح، أن إحياء يوم القدس العالمي، يجعل من قضية فلسطين قضية حاضرة في مشاعر ونفوس أبناء الأمة وفي حالة يقظة دائمة في مواجهة العدو الصهيوني.

واعتبر يوم القدس العالمي، يوماً إسلامياً لاستنهاض عزيمة الشعوب العربية والإسلامية والتوعية بمؤامرات العدو وكيفية مواجهتها حتى تحقيق النصر المبين.

وعدّ البيان فلسطين، البوصلة الصحيحة التي يجب أن تتجه نحوها شعوب الأمة مهما حول أعدائها حرف بوصلة العداء عنه .. مؤكداً أن الشعب اليمني لن يتخلى عن فلسطين ونصرة الشعب الفلسطيني والقدس والمقدسات الإسلامية.

وأكد بيان المسيرة أن الشعب اليمني حاضر في أي معركة ضد العدو الصهيوني ومناهضة الهيمنة الأمريكية وسياساتها العدوانية تجاه شعوب الأمة، وهو الموقف نفسه من العدو الصهيوني باعتبارهما وجهان لعملة واحدة.

وجدد البيان تأكيد أبناء الشعب اليمني على أن العدو الصهيوني ما كان له أن يتمادى في طغيانه ضد الشعب الفلسطيني، لولاء الدعم الأمريكي.

ودعا البيان، شعوب الأمة للعودة الجادة إلى القرآن الكريم، كونه الحل والمخرج لها، وكذا الاعتصام بحبل الله جميعاً والتمسك بتولي الله ورسوله والمؤمنين باعتبار ذلك عوامل أساسية في النصر والغلبة على الأعداء.

كما أكد البيان وقوف الشعب اليمني إلى جانب الأحرار في الضفة الغربية وعموم فلسطين ودعم حركات وأحرار محور المقاومة باعتبار ذلك واجباً دينياً وإيمانياً.

وأدان البيان ما تقوم به بعض الأنظمة العربية العميلة من خطوات وإجراءات تطبيعية مهينة مع العدو الصهيوني .. مؤكداً أن نهاية كل العملاء والمسارعين في التطبيع مع اليهود والنصارى هي الندامة والخسارة.

وحث بيان المسيرة الجماهيرية شعوب الأمة على رفع هتاف الحرية والبراءة من أعداء الأمة والمقاطعة للبضائع الأمريكية والصهيونية باعتبار ذلك خطوات عملية في مواجهة الأعداء.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس
اقتصاد: الذهب يتجه لثاني مكسب أسبوعي
رياضة: إشبيلية يفرض التعادل على مانشستر يونايتد
أخبار: بدءُ صرف الكفالة الشهرية لأبناء الشهداء
علوم وتقنية: ما هي دلالة الخطوط على أظافرك؟
فنون ومنوعات: وزير يُقاضي مطعماً.. ما القصة؟
عربي ودولي: مظاهرات عارمة في باريس ضد نظام التقاعد
أخبار: المؤتمر يبارك نتائج التفاهمات البناءة للوساطة العُمانية
أخبار: وصول أكثر من 20 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن
أخبار: 53 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
اقتصاد: مؤشر بورصة الكويت يغلق منخفضاً
عربي ودولي: عُمان ترحب بالبيان السوري السعودي المشترك
أخبار: الأرصاد يحذر مجدداً: أمطار وعواصف وحبات بَرَد
رياضة: ميلان يهزم نابولي في دوري الأبطال
أخبار: الخدمة المدنية تصدر بياناً هاماً بشأن المرتبات
أخبار: المرتضى: غداً بدء عملية تبادل الأسرى
فنون ومنوعات: حقيقة انتحار سعد لمجرد بزنزانته في فرنسا
عربي ودولي: حصيلة ثقيلة لإعصار فريدي في مالاوي
رياضة: ريال مدريد يضع قدماً في نصف نهائي الأبطال
أخبار: صنعاء.. تخفيض جديد في أسعار الكهرباء
أخبار: بـ5500 ريالاً.. بدء توزيع الغاز المنزلي بصنعاء
محافظات: إتلاف 30 طناً من الأجبان بأمانة العاصمة
اقتصاد: الأسهم اليابانية تواصل مكاسبها
أخبار: 60 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة القيادية خديجة الوائلي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023