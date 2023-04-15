المؤتمرنت - ذمار - حسين الخلقي -

ذمار .. أمسية رمضانية تبارك نتائج الوساطة العُمانية

بارك أعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار و جامعة ذمار، عملية تبادل الأسرى التي بدأت يوم الجمعة 14ابريل وتستمر 3 أيام شملت أكثر من 880 أسيراً، كمرحلة أولى وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية برعاية الأمم المتحدة ، وطالبوا سرعة إستكمال إطلاق بقية الأسرى بشكل كامل وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل.



وأكدوا تأييدهم الكامل لكل الخطوات والجهود التي من شأنها الإسهام في بناء الثقة، وتوفير الأرضية الملائمة التي تؤدي إلى إيقاف العدوان الغاشم وإنهاء الحصار الظالم عن اليمن بشكل كامل وجبر الضرر لجميع من تضرر من الحرب، وصرف المرتبات، وتهيئة الظروف لإجراء مشاورات بين كل القوى اليمنية.



جاء ذلك في الأمسية الرمضانية التي أقامها منتدى شباب الميثاق الوطني بمحافظة ذمار الجمعة 14 إبريل 2023، بحضور عضو مجلس الشورى، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار الأستاذ/ حسن محمد عبدالرزاق ، ورئيس احزاب التحالف الوطني الديمقراطي بالمحافظة عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي الاستاذ/ حسين أحمد الصوفي.





واستعرض المشاركون في الأمسية آخر المستجدات الوطنية والتنظيمية خصوصاً حول ما تم التوصل إليه من تفاهمات بناءً على الوساطة العمانية.



وفي الأمسية نقل الأستاذ/ حسن محمد عبدالرزاق تحيات وتهاني رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبوراس والقيادة التنظيمية العليا للحاضرين، واشاد بصمود شعبنا اليمني العظيم في وجه العدوان، وأكد أن المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله يقفان في خندق واحد للدفاع عن الوط.



وكانت الامسية استهلت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمة ترحيبية القاها أمين عام المنتدى الأخ/ سعد عامر السنامي، فيما استعرض رئيس المنتدى الأخ/ عبدالخالق المنجر انشطة المنتدى للفترة الماضية.



والقى الشاعر/ علي صالح القعشمي قصيدة شعرية نالت اعجاب الحاضرين، وباركت

الكلمات التي القيت في الأمسية الرمضانية ما تم التوصل إليه من تفاهمات ونتائج بناءة، آملة حل كل الخلافات حول القضايا التي لم يتم التوصل إلى حل بشأنها



وثمنت المواقف الوطنية للقيادة التنظيمية العليا للمؤتمر الشعبي العام ، بقيادة الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبوراس ، رئيس المؤتمر الشعبي العا.



كما تم في الأمسية رفع التهاني والتبريكات لرئيس المؤتمر الشعبي العام بخواتم شهر رمضان المبارك، ومن خلاله الى جميع قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام ، وكافة أبناء شعبنا اليمني العظيم، وأبناء أمتنا العربية والإسلامية.

حضر الأمسية عدد من قيادات فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة وفرع الجامعة وقيادات فروع الدوائر وجمع كبير من أعضاء المنتدى.

