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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، داعياً إلى عدم المجازفة بعبور ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار خلال الـ24 ساعة القادمة

الأرصاد يحذر من المغامرة في مجاري السيول

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر من المغامرة في مجاري السيول
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، داعياً إلى عدم المجازفة بعبور ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على محافظات صعدة، الجوف، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، لحج والضالع.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات أبين، البيضاء، شبوة، مأرب، هضبة حضرموت والمهرة، أرخبيل سقطرى وأجزاء من الصحارى.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: ذمار: 20.5 ملم، إب : 6، السدة: 5، الكدن ـ الحديدة : 4.8، صعدة : 4.4، ريمة : 2.2، المحويت : 0.8 ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صنعاء، الجوف، مأرب، الضالع، أبين، البيضاء وأرخبيل سقطرى وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان داعياً إلى عدم المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، والاحتماء من العواصف الرعدية.

كما حذر سائقي المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب ومن الانهيارات الصخرة.








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