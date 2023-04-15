السبت, 15-أبريل-2023 الساعة: 09:25 م - آخر تحديث: 08:49 م (49: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صنعاء أحق من واشنطن في موضوع التعويضات للضحايا
يحيى علي نوري
تأملات يمانية مع دخول العام التاسع للعُدوان على الجمهورية اليمنية
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، اليوم، طائرتان للخطوط الجوية اليمنية وثلاث طائرات للجنة الدولية للصليب الأحمر على متنها 350 أسيراً من الأسرى المحررين الأبطال

وصول 350 أسيراً محرراً إلى مطار صنعاء

المؤتمرنت -
وصول 350 أسيراً محرراً إلى مطار صنعاء
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، اليوم، طائرتان للخطوط الجوية اليمنية وثلاث طائرات للجنة الدولية للصليب الأحمر على متنها 350 أسيراً من الأسرى المحررين الأبطال من سجون العدوان السعودي ومرتزقته في الساحل الغربي ضمن اتفاق سويسرا.

حيث أقلت طائرتان الخطوط الجوية اليمنية 250 أسيرا قادمين من مدينة أبها السعودية بعد تحريرهم من سجون العدوان السعودي بينما وصلت ثلاث طائرات للجنة الدولية للصليب الأحمر قادمة من المخا وعلى متنها 100 من الأسرى المحررين من سجون مرتزقة العدوان في الغربي.

وحظي الأسرى الأبطال باستقبال رسمي وشعبي في المطار تكريما وتعظيما لمواقفهم وتضحياتهم الكبيرة والمعاناة التي لقوها في سجون العدوان السعودي ومرتزقته في الساحل الغربي.

وفي الاستقبال ذكر رئيس اللجنة الوطنية للأسرى، عبدالقادر المرتضى، أن عدد الأسرى المحررين في الدفعة الثانية من صفقة رمضان 350 أسيرا من الجيش والقوات المسلحة.

وقال: "وصل الأسرى عبر طائرتين للخطوط الجوية اليمنية من مدينة أبها السعودية وثلاث طائرات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر من مدينة المخاء".

وأشار المرتضى إلى أنه قد تم الإفراج عن 20 أسيرًا من تحالف العدوان بينهم 15 سعوديا وثلاثة سودانيين وأثنين يمنيين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوى في عام
عربي ودولي: بولندا تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا
رياضة: ستونز لاعب الأسبوع في دوري الأبطال
عربي ودولي: 200 ألف يؤدون العشاء والتراويح بالأقصى
عربي ودولي: حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس
اقتصاد: الذهب يتجه لثاني مكسب أسبوعي
علوم وتقنية: حالات صحية متعددة تتسبب في العطش
أخبار: مسيرة جماهيرية في صنعاء بيوم القدس العالمي
أخبار: وصول الدفعة الثانية من الأسرى إلى مطار صنعاء
أخبار: 99 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: عبدالسلام: خضنا مشاورات صعبة وتقدماً في بعض الملفات
أخبار: الأرصاد: هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة
رياضة: إشبيلية يفرض التعادل على مانشستر يونايتد
أخبار: بدءُ صرف الكفالة الشهرية لأبناء الشهداء
علوم وتقنية: ما هي دلالة الخطوط على أظافرك؟
فنون ومنوعات: وزير يُقاضي مطعماً.. ما القصة؟
عربي ودولي: مظاهرات عارمة في باريس ضد نظام التقاعد
أخبار: المؤتمر يبارك نتائج التفاهمات البناءة للوساطة العُمانية
أخبار: وصول أكثر من 20 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن
أخبار: 53 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
اقتصاد: مؤشر بورصة الكويت يغلق منخفضاً
عربي ودولي: عُمان ترحب بالبيان السوري السعودي المشترك
أخبار: الأرصاد يحذر مجدداً: أمطار وعواصف وحبات بَرَد
رياضة: ميلان يهزم نابولي في دوري الأبطال
أخبار: الخدمة المدنية تصدر بياناً هاماً بشأن المرتبات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023