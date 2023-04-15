المؤتمرنت -

صنعاء تكشف مستجدات المباحثات مع الوفد السعودي

أطلع فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، قيادات الدولة على آخر المستجدات المتعلقة بالمباحثات التي شهدتها العاصمة صنعاء خلال الأسبوع المنصرم مع الوفد السعودي بحضور الوسيط العماني.



وأوضح رئيس المجلس السياسي الأعلى، في الاجتماع الذي ترأسه اليوم بصنعاء وضم أعضاء من المجلس السياسي الأعلى، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن، ووزيري الخارجية والدفاع، أن النقاشات كانت إيجابية حول العديد من النقاط.



وأشار فخامة الرئيس المشاط، إلى أنه تم الاتفاق على عقد جولة جديدة بعد عيد الفطر المبارك نظراً لطبيعة القضايا التي تم نقاشها.



وأكد أن يد اليمن هي الطولى والأقوى إذا ما فكر تحالف العدوان ومن ورائه أمريكا استئناف المواجهات العسكرية وعرقلة خطوات السلام.



وثمن الاجتماع الدور العماني المتميز والفعال لإحلال السلام المشرف لأبناء الشعب اليمني، وبارك عودة الأسرى إلى أرض الوطن.. داعيا إلى الإفراج عن كل الأسرى.



وأكد الاجتماع على أهمية انتزاع كافة حقوق الشعب اليمني وأن على تحالف العدوان تحمل المسئولية عن كل ما نجم عن العدوان والحصار.



ولفت إلى أن التضحيات التي قدمها الشعب اليمني هي الكفيلة بتحقيق الانتصار إما عن طريق السلام وتلبية مطالب الشعب اليمني العادلة أو من خلال الميدان العسكري الذي أثبت فيه اليمن أنه قادر على المواجهة والانتصار.