السبت, 15-أبريل-2023 الساعة: 10:55 م - آخر تحديث: 10:32 م (32: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صنعاء أحق من واشنطن في موضوع التعويضات للضحايا
يحيى علي نوري
تأملات يمانية مع دخول العام التاسع للعُدوان على الجمهورية اليمنية
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - صنعاء تكشف آخر مستجدات المباحثات مع الوفد السعودي

صنعاء تكشف مستجدات المباحثات مع الوفد السعودي

المؤتمرنت -
صنعاء تكشف مستجدات المباحثات مع الوفد السعودي
أطلع فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، قيادات الدولة على آخر المستجدات المتعلقة بالمباحثات التي شهدتها العاصمة صنعاء خلال الأسبوع المنصرم مع الوفد السعودي بحضور الوسيط العماني.

وأوضح رئيس المجلس السياسي الأعلى، في الاجتماع الذي ترأسه اليوم بصنعاء وضم أعضاء من المجلس السياسي الأعلى، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن، ووزيري الخارجية والدفاع، أن النقاشات كانت إيجابية حول العديد من النقاط.

وأشار فخامة الرئيس المشاط، إلى أنه تم الاتفاق على عقد جولة جديدة بعد عيد الفطر المبارك نظراً لطبيعة القضايا التي تم نقاشها.

وأكد أن يد اليمن هي الطولى والأقوى إذا ما فكر تحالف العدوان ومن ورائه أمريكا استئناف المواجهات العسكرية وعرقلة خطوات السلام.

وثمن الاجتماع الدور العماني المتميز والفعال لإحلال السلام المشرف لأبناء الشعب اليمني، وبارك عودة الأسرى إلى أرض الوطن.. داعيا إلى الإفراج عن كل الأسرى.

وأكد الاجتماع على أهمية انتزاع كافة حقوق الشعب اليمني وأن على تحالف العدوان تحمل المسئولية عن كل ما نجم عن العدوان والحصار.

ولفت إلى أن التضحيات التي قدمها الشعب اليمني هي الكفيلة بتحقيق الانتصار إما عن طريق السلام وتلبية مطالب الشعب اليمني العادلة أو من خلال الميدان العسكري الذي أثبت فيه اليمن أنه قادر على المواجهة والانتصار.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: قتيل بإطلاق نار في ميسوري الأمريكية
اقتصاد: أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوى في عام
عربي ودولي: بولندا تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا
رياضة: ستونز لاعب الأسبوع في دوري الأبطال
أخبار: تحذير صحي جديد لمن يأخذون قيلولة
عربي ودولي: 200 ألف يؤدون العشاء والتراويح بالأقصى
عربي ودولي: حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس
اقتصاد: الذهب يتجه لثاني مكسب أسبوعي
علوم وتقنية: حالات صحية متعددة تتسبب في العطش
أخبار: مسيرة جماهيرية في صنعاء بيوم القدس العالمي
أخبار: وصول الدفعة الثانية من الأسرى إلى مطار صنعاء
أخبار: 99 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: عبدالسلام: خضنا مشاورات صعبة وتقدماً في بعض الملفات
أخبار: الأرصاد: هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة
رياضة: إشبيلية يفرض التعادل على مانشستر يونايتد
أخبار: بدءُ صرف الكفالة الشهرية لأبناء الشهداء
علوم وتقنية: ما هي دلالة الخطوط على أظافرك؟
فنون ومنوعات: وزير يُقاضي مطعماً.. ما القصة؟
عربي ودولي: مظاهرات عارمة في باريس ضد نظام التقاعد
أخبار: المؤتمر يبارك نتائج التفاهمات البناءة للوساطة العُمانية
أخبار: وصول أكثر من 20 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن
أخبار: 53 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
اقتصاد: مؤشر بورصة الكويت يغلق منخفضاً
عربي ودولي: عُمان ترحب بالبيان السوري السعودي المشترك
أخبار: الأرصاد يحذر مجدداً: أمطار وعواصف وحبات بَرَد
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023