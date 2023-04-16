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المؤتمر نت - دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مجددا الى وقف (الحرب في اليمن وعلى اليمن فوراً وفك الحصار المفروض على شعبها)، مرحبة ببوادر

عبّرت عن آملها في جهود المؤتمر للمصالحة.. النضال الشعبي الفلسطيني تبارك مفاوضات صنعاء

المؤتمرنت -
عبّرت عن آملها في جهود المؤتمر للمصالحة.. النضال الشعبي الفلسطيني تبارك مفاوضات صنعاء
دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مجددا الى وقف (الحرب في اليمن وعلى اليمن فوراً وفك الحصار المفروض على شعبها)، مرحبة ببوادر إنهاء الحرب على اليمن بعدما دخلت عامها التاسع.

وفيما أكدت على تضامنها مع الحقوق اليمنية ومع ضرورة إنهاء الفصول المأساوية التي مرّ ويمر بها اليمن منذ بداية الأزمة، دعت كذلك الى أهمية التوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل ينهي المعاناة ويفتح باب إعادة إعمار اليمن.

وعبّر الدكتور أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، باسمه شخصيا وباسم أعضاء وقياداته الجبهة، عن تقديره وتحياته لقيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام في اليمن.

وفي برقية رسمية صادرة بتاريخ الأربعاء 12 نيسان / ابريل 2023، عبّر مجدلاني عن آمله في دور قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام الفاعل في جهود المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسامات وحفظ وحدة وسلامة الأراضي اليمنية.

معبرا كذلك عن تطلعه " إلى دور جدي في الحوار الوطني الشامل بين كافة مكونات الشعب اليمني للخروج من هذا الواقع الصعب باستعادة المكانة الطليعية لليمن".

(المؤتمرنت) ينشر فيما يلي نص البرقية:


الرفاق في حزب المؤتمر الشعبي العام المحترمين

تحية النضال

باسمي شخصياًن وباسم الرفيقات والرفاق أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، نتوجه لكم باسمى تحياتنا وتقديرنا لكم، آملين دوركم الفاعل في جهود المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسامات وحفظ وحدة وسلامة الأراضي اليمنية، وتعزيز السيادة اليمنية الشاملة في بلادكم العزيزة، وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق وينهي الحرب والاقتتال ويوحد الساحة اليمنية.

وانطلاقاً من إيماننا بوحدة شعوب الأمة العربية كأولوية في الظروف الراهنة، وبالمصير المشترك لشعوب وطننا العربي، نرحب كل الترحيب ببوادر إنهاء الحرب في اليمن وعلى اليمن بعدما دخلت عامها التاسع، وما خلفته من كوارث إنسانية هائلة، وما ألحقته من ضحايا ودمار وخسائر، كان ضحيتها الأولى الشعب اليمني الشقيق.

إننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، نتابع باهتمام كافة التحركات والخطوات الأخيرة على طريق إنهاء الحرب، وضرورة إجراء مفاوضات تبدأ باتفاق على هدنة وتمهد للوصول إلى حل سياسي نهائي وشامل، وضرورة معالجة مختلف جوانب الوضع العام اليمني وتداعياته المختلفة ليتمكن الشعب اليمني من تحقيق تسوية سياسية وإعمار بلاده، ولتتمكن بلدان المنطقة جميعاً وشعوبها من التفرغ لقضاياها الأساسية.

إن وقف الحرب سيوفر ظروفاً أنسب لتمكين شعوبنا من الهيمنة الإمبريالية ومجابهة العدو الصهيوني، خصوصاً في هذا الوقت الذي اشتدت فيه أزمة الإمبريالية الغربية وتقهقرت سطوتها وتفاقمت الأزمة الداخلية الوجودية للكيان الصهيوني نحو غير مسبوق.

نجدد دعوتنا لوقف الحرب في اليمن وعلى اليمن فوراً وفك الحصار المفروض على شعبها، والتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل ينهي هذه المعاناة ويفتح باب أمام مهمة إعادة إعمار اليمن، وإسناد ودعم الشعب اليمني الشقيق للنهوض من جديد وتحقيق تطلعاته في الإصلاح والتعبير والاستقلال والديمقراطية وإرساء العدالة الاجتماعية تحت قيادة وطنية وديمقراطية استجابة لمصالح وآمال أشقائنا اليمنيون.

نمد أيدينا لكم ونؤكد تضامننا الكامل مع الحقوق اليمنية ومع ضرورة إنهاء الفصول المأساوية التي مرّ ويمر بها اليمن منذ بداية الأزمة، ونتطلع إلى دور جدي في الحوار الوطني الشامل بين كافة مكونات الشعب اليمني للخروج من هذا الواقع الصعب باستعادة المكانة الطليعية لليمن.
وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير

الدكتور أحمد مجدلاني
الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله – فلسطين








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