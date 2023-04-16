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أخبار
المؤتمر نت - وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم ثلاث طائرات للجنة الدولية للصليب الأحمر، عليهما 105 أسرى محررين من سجون مرتزقة العدوان بمحافظة مأرب ضمن اتفاق سويسرا

وصول 3 طائرات تقل 105 أسرى إلى مطار صنعاء

المؤتمرنت -
وصول 3 طائرات تقل 105 أسرى إلى مطار صنعاء
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم ثلاث طائرات للجنة الدولية للصليب الأحمر، عليهما 105 أسرى محررين من سجون مرتزقة العدوان بمحافظة مأرب ضمن اتفاق سويسرا.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للأسرى عبدالقادر المرتضى أنه تم خلال ثلاث أيام تنفيذ عملية تبادل أسرى 706 أسرى من الجيش واللجان الشعبية مقابل 181 أسير ا من الطرف الآخر.

وقال" توزع أسرى الجيش واللجان الشعبية ما بين السجون السعودية وعددهم 250 أسيرا و 250 أسيرا تم أسرهم في جبهات لحج وعدن والضالع و100 أسير ممن تم أسرهم في جبهة الساحل الغربي بالإضافة إلى 105 أسرى خرجوا من سجون مأرب التي وصلت اليوم آخر دفعة".

وأوضح أن هذه الصفقة التي تم التوافق عليها هي في الأساس جزء من إتفاق مارس الذي تم في العام الماضي وبدأ تنفيذ الجزء الأول والثاني منه وسيتم عقد جولة مقبلة في شهر مايو ليشمل 700 أسير من الجيش واللجان الشعبية و700 من أسرى الطرف الآخر.

وأفاد بأن الاتفاق يشمل ثلاث نقاط رئيسية الأولى إتمام الصفقة التي تم التوافق عليها وتم تنفيذها خلال الثلاثة الأيام والنقطة الثانية تشكيل لجان من الطرفين لزيارة السجون في مأرب وصنعاء وهذه الخطوة سيتم التوافق عليها خلال الأيام القادمة بالتنسيق والمتابعة مع مكتب الممثل الأممي والنقطة الثالثة إصدار الأمم المتحدة دعوة لكل الأطراف لحضور جولة جديدة من المفاوضات.

وأشار إلى أن صفقة رمضان التي نفذت حاليا شملت عشرات ممن تم اختطافهم من الطرقات أثناء سفرهم من مأرب .. مبينا أن من بين المفرج عنهم اليوم المختطفة اليمنية الأسيرة سميرة مارش.

كما أكد رئيس اللجنة الوطنية للأسرى، استمرار الجهود للإفراج عن الأسرى الذين لم يفرج عنهم.








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