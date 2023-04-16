المؤتمرنت -

إب: لقاء لمناقشة دعم اليونيسيف 3 قطاعات

ناقش أمين عام محلي محافظة إب، أمين الورافي، مع الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف باليمن، بيتر هوكين، التدخلات الإنسانية للمنظمة ومشاريعها في قطاعات الصحة والتعليم والمياه بالمحافظة.



تناول اللقاء أوجه الشراكة والتنسيق في دعم مشاريع المياه والصحة لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار على اليمن منذ ثمانية أعوام.



واستعرض اللقاء الصعوبات التي تواجه مكتبي الصحة والمياه في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع الكفيلة بتخفيف معاناة المواطنين وتلبية احتياج السكان من الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي.



وأكد اللقاء الحرص على تعزيز التعاون بين قيادة المحافظة والمنظمة لتنسيق تدخلاتها وفقاً للأولويات القائمة والاحتياجات الطارئة.



وفي اللقاء أشاد الورافي بجهود اليونيسف والمشاريع التي نفذتها خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في تخفيف معاناة المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار، مؤكدا الاستعداد لتذليل الصعوبات التي قد تعترض عمل المنظمة وأنشطتها ومشاريعها.



ولفت إلى أهمية توسعة الأنشطة والبرامج التي تنفذها في مجالات الصحة والتعليم والمياه كون الاحتياجات كبيرة وفي ظل تدخلات محدودة للمنظمة، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب مشاريع وتدخلات لمعالجة آثار العدوان والحصار الذي تسبب في كارثة إنسانية كبيرة.



وتطرق إلى التحديات التي تواجه السلطة المحلية جراء استمرار العدوان والحصار وزيادة حركة النزوح للمحافظة، ما تسبب في الضغط على خدمات المياه والصرف الصحي والصحة وغيرها، ما يستدعي تكثيف التدخلات الإنسانية من المنظمات.



فيما أشار مديرا مكتبي الصحة، عبدالله المتوكل، والمياه، كمال القطني، إلى أهمية استمرار دعم اليونيسف في الانتقال إلى المشاريع المستدامة التي تلبي احتياج السكان ، معبرا عن الأمل في اضطلاع اليونيسف بدورها كمنظمة إنسانية في تعزيز الشراكة وحشد التمويلات اللازمة.



بدوره عبر الممثل المقيم لليونيسف باليمن عن تفهمه للتحديات التي تواجه قطاعا الصحة والمياه وتأثيراتها السلبية على المحافظة، مؤكدا إنشاء مكتب للمنظمة بمحافظة إب لمحافظات تعز وإب والضالع.



وأكد حرص المنظمة على تعزيز أوجه الشراكة مع قطاعي الصحة والمياه والتعليم ومساندة جهودها في توسيع خدمات مشاريع المياه والصرف الصحي، لافتا إلى التعاون مع مكتب الصحة في توسيع الخدمات في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية.

