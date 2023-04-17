الإثنين, 17-أبريل-2023 الساعة: 02:21 ص - آخر تحديث: 02:13 ص (13: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صنعاء أحق من واشنطن في موضوع التعويضات للضحايا
يحيى علي نوري
تأملات يمانية مع دخول العام التاسع للعُدوان على الجمهورية اليمنية
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - أشاد محافظ الحديدة محمد عياش قحيم بجهود لجنة متابعة وحماية قضايا الصيادين ودورها الفاعل في متابعة الإفراج عن 13 صياداً كانوا محتجزين منذ خمسة أشهر في السودان

عودة 13 صياداً يمنياً كانوا محتجزين في السودان

المؤتمرنت -
عودة 13 صياداً يمنياً كانوا محتجزين في السودان
أشاد محافظ الحديدة محمد عياش قحيم بجهود لجنة متابعة وحماية قضايا الصيادين ودورها الفاعل في متابعة الإفراج عن 13 صياداً كانوا محتجزين منذ خمسة أشهر في السودان.

وكان صيادون تم اختطافهم أثناء تعطل قاربهم عرض البحر وسجنهم لدى سلطات بورت سودان، تم الإفراج عنهم بعد تكليف لجنة حماية الصيادين لمحام هناك ودفع هيئة الزكاة الغرامات التي حكمت بها ضدهم رغم عدم ارتكابهم أي مخالفات.

وأثنى المحافظ قحيم، خلال استقبال، الصيادين المفرج عنهم ومعه عدد من قيادات هيئتي المصائد السمكية والزكاة، على الهيئة العامة للزكاة لتكفلها بالغرامات المالية التي تم الحكم بها عليهم وايلاء أسرهم العناية والاهتمام خلال فترة الاحتجاز.

واعتبر اختطاف وسجن الصيادين في السودان جريمة خاصة وأنهم من الباحثين عن لقمة العيش ولم يثبت تورطهم بأي تجاوزات سوى أنهم يعملون في مهنة الاصطياد للحصول على رزق أسرهم.

فيما أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر محمد العميسي، أنه تم الإفراج عن الصيادين بتعاون وتنسيق مشترك بين هيئة المصائد وقيادة المحافظة وهيئة الزكاة ومكتبها بالمحافظة ولجنة صندوق دعم الصيادين.

من جانبه أكد نائب مدير مكتب الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة محمد الوسع، أنه تم متابعة الصيادين والاهتمام بأسرهم أثناء سجنهم واختطافهم لأكثر من خمسة أشهر وتسديد الغرامات المالية التي تم الحكم بها عليهم من قبل سلطة بورت سودان.

بدورهم أوضح الصيادون، أن قاربهم تعرض لعطل أثناء ممارستهم الصيد في البحر، فاتجهوا إلى أقرب مكان لهم بالقرب من السودان، وتم احتجازهم ومصادرة القارب ومعداتهم وكل ما يملكونه وسجنهم والحكم على كل منهم بغرامة 300 ألف جنية سوداني.

وأكدوا أنه تم معاملتهم بقسوة خلال مدة سجنهم وتنفيذ أعمال شاقة رغم الوضع الصحي الحرج الذي يعاني منه بعضهم.

وثمنوا جهود قيادة المحافظة وهيئتي الزكاة والمصائد السمكية ولجنة متابعة وحماية قضايا الصيادين وكل من أسهم في متابعة قضيتهم حتى الإفراج عنهم وتسديد الغرامات المالية ووصولهم إلى أسرهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: وزير النقل يلتقي مديرة مكتب المبعوث الأممي
أخبار: عبّرت عن آملها في جهود المؤتمر للمصالحة.. النضال الشعبي الفلسطيني تبارك مفاوضات صنعاء
عربي ودولي: الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة التشيكية
اقتصاد: إيطاليا تخفض حصتها من الغاز الروسي
اقتصاد: بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع
محافظات: المواصفات تتلف شمة حوت محظورة
أخبار: اتلاف مستحضرات تجميل عليها شعار المثليين
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 4900 أسير فلسطيني
أخبار: رياح شديدة وأمطار غزيرة على هذه المحافظات
رياضة: ريال مدريد يهزم قادش بثنائية
رياضة: إنتر يخسر أمام مونزا بالدوري الإيطالي
رياضة: هالاند يقود سيتي لفوز سهل على ليستر
فنون ومنوعات: طلب رسمي لتغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة
عربي ودولي: الجيش الصومالي يعلن مقتل 9 إرهابيين
علوم وتقنية: أجهزة السمع تقي من الخرف
أخبار: 105 أسرى سيصلون اليوم مطار صنعاء
رياضة: منتخب الناشئين ينهي معسكره الداخلي
أخبار: إغلاق موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر
أخبار: صنعاء تكشف تفاصيل المباحثات مع الوفد السعودي
عربي ودولي: قتيل بإطلاق نار في ميسوري الأمريكية
اقتصاد: الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في عام
عربي ودولي: بولندا تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا
أخبار: 111 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: وصول 350 أسيراً محرراً إلى مطار صنعاء
أخبار: الأرصاد يحذر من المغامرة في مجاري السيول
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023