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المؤتمر نت - وصلت إلى رصيف ميناء الحديدة، سفينتا حاويات تحملان على متنهما 784 حاوية بضائع تجارية متنوعة

وصول 784 حاوية بضائع متنوعة إلى ميناء الحديدة

المؤتمرنت -
وصول 784 حاوية بضائع متنوعة إلى ميناء الحديدة
وصلت إلى رصيف ميناء الحديدة، سفينتا حاويات تحملان على متنهما 784 حاوية بضائع تجارية متنوعة.

وأوضح مدير محطة الحاويات بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، القبطان شوقي علي مرشد، أن السفينة MARSA VICTORY تحمل على متنها 297حاوية والسفينة LOBIVIA تحمل 487 حاوية وصلتا إلى أرصفة ميناء الحديدة.

ونوه القبطان مرشد، بجهود استقبال سفن الحاويات، وآلية عمل تفريغ حمولاتها .. مؤكداًحرص مؤسسة موانئ البحر الأحمر على تذليل اجراءات دخول السفن والعمل ضمن مسارات الجاهزية المتواصلة لتفريغ سفن الحاويات وترحيل البضائع وعدم تأخيرها في أرصفة الميناء.








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