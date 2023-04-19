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المؤتمر نت - كشف الفلكي عدنان الشوافي - الخبير الدولي في الفيزياء الفلكي عن موعد عيد الفطر

كسوف مرتقب للشمس.. الفلكي الشوافي يتوقع موعد عيد الفطر

المؤتمرنت -
كسوف مرتقب للشمس.. الفلكي الشوافي يتوقع موعد عيد الفطر
كشف الفلكي عدنان الشوافي - الخبير الدولي في الفيزياء الفلكي عن موعد عيد الفطر و كسوف مرتقب للشمس، وتوقع الشوافي حدوث كسوف للشمس يبدأ جزئيا حوالي الساعة 1 و الدقيقة 35 بالتوقيت العالمي الموحد فجر الخميس 20 أبريل 2023 ، وقال ان الكسوف سيكون مرئيا بالعين/ بصريا بنسب متفاوتة من استراليا واجزاء من جنوب شرق أسيا.

وأضاف الفلكي الشوافي :( عادة ما يتزامن يتقارب ولادة الهلال الجديد مع منتصف/ذروة الكسوف حيث تكون ولادة هلال شوال حوالي الساعة 4 والدقيقة 13 فجرا بالتوقيت العالمي الموحد، وهو ما يعرف بمعنى اخر ظاهريا حدوث الاقتران المركزي للشمس والقمر.)

متوقعا في بلاغ – تلقى المؤتمرنت نسخة منه- ان يكون يوم الجمعة 21 ابريل 2023 بداية شهر شوال 1444 هجرية (عيد الفطر).








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