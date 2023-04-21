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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن امين ابوراس برقية تهننة بمناسبة عيد الفطر المبارك

السيد عبدالملك الحوثي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر

المؤتمرنت -
السيد عبدالملك الحوثي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن امين ابوراس برقية تهننة بمناسبة عيد الفطر المبارك من الأخ السيد عبدالملك يدر الدين الحوثي جاء فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالي في كتابة الكريم ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علي ما هدئكم ولعلكم تشكرون ) صدق الله العظيم

الاخ العزيز الشيخ/ صادق امين ابوراس

نائب رئيس المجلس السياسي الاعلي
رئيس الموتمر الشعبي العام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد يوم الشكر والتكبير والذكر لله المجيد علي نعمه التوفيق لصيام رمضان المبارك

يسرني أن أهنئكم بمناسبة عيد الفطر سائلين المولي جل وعلا ان يعيدة عليكم وعلينا وعلى شعبنا اليمني العزيز وامتنا الاسلامية باالخير واليمن والبركات وان ينعم على شعبنا اليمني بالخير والنصر والتمكين
تأتي هذه المناسبة في ظل وضع استثنائي صعب يعيشه بلدنا الصابر والمؤمن وقد وفق الله الجميع لمافية الخير للوقوف الي جانب الحق وهذا الشعب ضد الاستكبار والمستكبرين

كما نسال من الله العلي القدير ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال وان يعتق رقابنا واياكم من النار وان يرحم شهدائنا الابرار وان يشفي جرحانا وان يفرج عن اسرانا وان ينصرنا بنصرة ان الله سميع الدعاء
وهو ولي الهداية والتوفيق

وكل عام وانتم بخير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوكم /عبدالملك بدرالدين الحوثي

29 رمضان 1444








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