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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك من النائب زيد ابوعلي عضو اللجنه العامه للمؤتمر عميد

عميد البرلمانيين اليمنيين يهنىء رىيس المؤتمر بعيد الفطر

المؤتمرنت -
عميد البرلمانيين اليمنيين يهنىء رىيس المؤتمر بعيد الفطر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك من النائب زيد ابوعلي عضو اللجنه العامه للمؤتمر
عميد البرلمانيين اليمنيين جاء فيها :

الاخ الشيخ صادق بن امين ابوراس
رئيس المؤتمر الشعبي العام
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. اتقدم اليكم ومن خلالكم الى كافة قيادات وكوادر تنظيمنا الرائد بأسمى ايات التهاني والتبريكات
سائلا العلي العظيم ان تعود هذه المناسبة وقد عم السلان والامن كل ربوع وطننا. الجريح الذي مازال يعاني للأسف الشديد من كافة تداعيات الصراع والتطاحن. وماافرزتة من ازمات اقتصادية. القت بضلالها القاتمه على المواطن. المتكبد لكل الالام. وهو واقع لابد من العمل وبكل المسارات. لأنقاذ وطننا. من كل سيناريوهات التأمر.
سيادة الرئيس
اننا على ثقة كبيرة بأن دور المؤتمر الشعبي العام تحت قيادتكم الرشيدة. سيواصل انتصارة. لكل قضايا الوطن وخدمة مواطنية
وكل عام وانتم. وتنظيمنا. ووطننا ينعم بالخير والتكافل الاجتماعي والسلام. والامن والاستقرار

اخوكم
الشيخ النائب زيد ابوعلي
عضو اللجنه العامه للمؤتمر
عميد البرلمانيين اليمنيين








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