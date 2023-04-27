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المؤتمر نت - نعت الأمانة العامة للجبهة الوطنية الديمقراطية الأستاذ المناضل / محمد حمود طالب الكاملي - عضو الأمانة العامة للجبهة وأحد أبرز قياداتها ، والذي إنتقل الى جوار الرفيق الأعلى اليوم الخميس بعد حياة حافلة بالعطاء .

الجبهة الوطنية الديمقراطية تنعي المناضل محمد الكاملي

المؤتمرنت -
الجبهة الوطنية الديمقراطية تنعي المناضل محمد الكاملي
نعت الأمانة العامة للجبهة الوطنية الديمقراطية الأستاذ المناضل / محمد حمود طالب الكاملي - عضو الأمانة العامة للجبهة وأحد أبرز قياداتها ، والذي إنتقل الى جوار الرفيق الأعلى اليوم الخميس بعد حياة حافلة بالعطاء .

واعتبرت الأمانة العامة للجبهة الوطنية في بيانها الذي تلقاه المؤتمرنت أن رحيل الكاملي خسارة كبيرة حيث قضى معظم حياته في خدمة الوطن ، وضحى وناضل وساهم الفقيد جنبآ الى جنب زملائه ورفاق درب النضال من قيادات الجبهة الوطنية بكل شجاعه من أجل تحقيق الوحدة اليمنية ..

وعبرت عن تعازيها لأسرة الفقيد ورفاقه سائلة الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة .








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