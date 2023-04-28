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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم غدٍ السبت التاسع من شوال 1444هـ الموافق 29 أبريل 2023م، هو أول أيام الدوام

الخدمة المدنية: غداً السبت أول أيام الدوام الرسمي

المؤتمر نت -
الخدمة المدنية: غداً السبت أول أيام الدوام الرسمي

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم غدٍ السبت التاسع من شوال 1444هـ الموافق 29 أبريل 2023م، هو أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وأوضحت الوزارة في بيان ، أن قطاع الرقابة وتقييم الأداء بالوزارة سيكلف فرق تفتيش ميدانية للرقابة على الانضباط الوظيفي بكافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.
وأهابت بكافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية ومدراء ومسؤولي الموارد البشرية، التعاون وتسهيل مهام فرق التفتيش الميداني للرقابة على الانضباط الوظيفي للدوام الرسمي عقب الإجازة ابتداء من يوم غد السبت.
وحثت وزارة الخدمة المدنية، قيادة وموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، على الالتزام بالحضور للدوام الرسمي.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من اختصاصها في الرقابة الإدارية على وحدات الخدمة العامة لاستئناف العمل والإنتاج في مختلف المرافق ومؤسسات الدولة.








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