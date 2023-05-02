المؤتمرنت -

هطول امطار متفاوتة الشدة على 14 محافظة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من تدفق السيول والعواصف الرعدية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج، البيضاء، مرتفعات أبين، وشبوة.



وذكر أنه من المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من هضاب وصحارى الجوف، مأرب، حضرموت والمهرة.



وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على السواحل الغربية وسهل تهامة وأمطار متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لهما.



وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ ذمار: 21.8 ملم، عتق: 10.2، صنعاء: 5.2، السدة: 3، حجة: 2.7، عمران: 1.8، تعز: 1.7، سيئون: 0.7 ملم، ريمة: 0.1 ملم.



وأنذر المركز المواطنين في مناطق هطول الأمطار الرعدية من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب ومن المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



ونبه من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية أثناء هطول الأمطار وتشكل الضباب، ومن الانهيارات الصخرية وعبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول، وكذلك من التواجد قرب أبراج الكهرباء، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.



