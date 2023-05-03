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المؤتمر نت - أنذر المركز المواطنين في مناطق هطول الأمطار الغزيرة من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب ومن المجازفة

توقعات بهطول امطار غزيرة في 7 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
توقعات بهطول امطار غزيرة في 7 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة على محافظات عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة وإب.

ومن المتوقع كذلك هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، تعز، الضالع، لحج، البيضاء، مرتفعات أبين وشبوة .

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على صحارى محافظات الجوف، مأرب، حضرموت والمهرة والسواحل الغربية وسهل تهامة وعلى أجزاء من أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لهما.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ ذمار: 43.6 ملم، حجة: 17.2، إب: 14.0، تعز: 10.2، السدة: 2.7، عمران : 1.6، صنعاء ـ حدة: 0.5، المحويت: 0.2 ملم.

وأنذر المركز المواطنين في مناطق هطول الأمطار الغزيرة من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب ومن المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما أنذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية أثناء هطول الأمطار وتشكل الضباب، ومن الانهيارات الصخرية وعبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول، وكذلك من التواجد قرب أبراج الكهرباء.

ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء هطول الأمطار.








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