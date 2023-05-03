المؤتمرنت -

الممثل الأممي يؤكد ضرورة زيادة رحلات مطار صنعاء

أكد الممثل الأممي هانس غروندبرغ، على ضرورة زيادة عدد الوجهات للرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي، والفتح السلس لموانئ الحديدة.



كما أكد الممثل الأممي في مؤتمر صحفي لدى مغادرته اليوم مطار صنعاء الدولي، على أهمية استئناف صادرات البلاد من النفط وفتح الطرق الرئيسية في تعز والمحافظات الأخرى ودفع الرواتب لجميع موظفين القطاع العام بشكل منتظم.



ووصف زيارته لصنعاء ولقاءاته ونقاشاته مع المسؤولين بالإيجابية والصريحة والبناءة.. وقال " لقد حظيت بلقاءات إيجابية مع السلطات في صنعاء حيث أجرينا مناقشات صريحة وبناءة حول كيفية المضي قدما".



وأعرب غرودنبرغ، عن سعادته البالغة لانخراط جميع الأطراف خلال الوقت الحاسم.. مؤكدا أن أي اتفاق يجب أن يكون فيه فوائد ملموسة لجميع اليمنيين وينهي العنف بشكل مستدام ويسهم في وقف إطلاق النار لضمان سلامة وأمن الشعب اليمني.



ولفت إلى ضرورة التحضير لعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة بنود التواصل سلام عادل .. معبرا عن تطلعه للعودة إلى صنعاء قريبا لمواصلة اللقاءات.



وأشار إلى أنه وبعد عام من الهدوء غير المسبوق في اليمن يتعين على الأطراف اتخاذ خطوات جريئة نحو إنهاء الصراع.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أضاف الممثل الأممي" يسعدني أن أقف في هذا المكان الذي تم فيه لم شمل الأسرى مع أحبائهم في وقت تزامن مع عيد الفطر".

