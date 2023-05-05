المؤتمرنت -

قياس كمية الأمطار في 8 محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع ، لحج وأبين .



ومن المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد على أجزاء من محافظات صعدة، الجوف، جنوب مأرب، البيضاء، شبوة، هضبة حضرموت وسهل تهامة والسواحل الغربية.



وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الصحارى والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ صنعاء- نجاد : 34.4 ملم، حجة : 26.7، ذمار : 13.5، عمران : 4، إب : 3.7، السدة : 3، تعز.المطار : 2.3، الحوبان : 0.6، المحويت : 0.2 ملم .



وشهدت العديد من المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية أمطاراً متفاوتة الشدة كانت في مجملها خارج نطاق محطات الرصد.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان، وعدم المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



وأنذر من الانهيارات الصخرية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الضباب وهطول الامطار، ومن عبور الجسور الأرضية بوسائل النقل المختلفة.



وحث على عدم السماح للأطفال بالاقتراب من الحواجز المائية والسدود والمجازفة بالسباحة، أو الاقتراب من الأشجار العالية وأبراج الكهرباء.

