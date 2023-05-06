المؤتمرنت -

بن حبتور يدشن امتحانات الثانوية العامة

دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم اختبارات الشهادة العامة للمرحلة الثانوية بأمانة العاصمة والمحافظات التي تقدم لها 203 آلاف و40 طالباً وطالبة موزعين على ألف و401 مركز اختباري.



واطلع رئيس الوزراء ومعه أمين العاصمة حمود عباد ونائب وزير التربية والتعليم خالد جحادر ومدير مكتب رئيس الوزراء طه السفياني وعدد من وكلاء وزارة التربية والأمانة على سير الاختبارات في مركزي خالد بن الوليد للبنين وبلقيس للبنات بأمانة العاصمة.



واستمعوا من وكيل وزارة التربية لقطاع المناهج والتوجيه نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات أحمد النونو إلى شرح حول الجهود التي بذلت لتوفير الأجواء الملائمة للاختبارات.



وخلال التدشين عبر رئيس الوزراء عن الشكر والتقدير لوزارة التربية ومكاتبها في المحافظات والتربويين والقائمين على الاختبارات وكافة المسئولين في الجهات المركزية والمحلية والجهات الأمنية على جهودهم الجماعية في تنظيم الاختبارات.



وأكد أن تحالف العدوان وعلى مدى أكثر من ثماني سنوات أراد تعطيل التعليم في اليمن، ووجه أسلحته وغاراته الجوية إلى كافة المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب، إلى جانب نقله وظائف البنك المركزي اليمني وإيقاف صرف المرتبات.



من جانبه أكد نائب وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على إنجاح اختبارات الشهادة العامة في إطار سعيها المستمر لتجويد مخرجات العملية التعليمية لضمان بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة قادر على بناء الغد المشرق الذي ينشده الشعب اليمني.



وأشار إلى أهمية اختبارات الثانوية العامة كأداة لقياس مستوى التحصيل العلمي للطلاب ما دفع الوزارة لتحديث آليات عملها لتتوافق مع أنظمة التصحيح الإلكتروني وبما يضمن الحد من ظاهرة الغش وتفادي الأخطاء الفنية وتوفير الدقة والسرعة في التصحيح وتقدير ورصد الدرجات واختصار الجهد والوقت والتكلفة.



وأهاب جحادر بالجميع استشعار مسؤولياتهم لضمان إنجاح الاختبارات باعتبارها مسؤولية وطنية توجب تضافر الجهود في سبيل النهوض بالعملية التعليمية، مثمناً جهود كل من أسهم في انجاح الاختبارات والعملية التعليمية.



وأشاد بجهود كافة التربويين واستمرارهم في تأدية رسالتهم التعليمية متجاوزين الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.