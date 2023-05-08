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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي

الشريف يعزي بوفاة القاضي أحمد العنسي

المؤتمرنت -
الشريف يعزي بوفاة القاضي أحمد العنسي
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي/ أحمد محمد علي العنسي والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى القيادي المؤتمري علي عبدالله العنسي، رئيس الدائرة التنظيمية عضو الأمانة العامة بالمؤتمر الشعبي العام، وإلى نجل الفقيد/ علي أحمد محمد العنسي وأخيه، وكافة آل العنسي بمديرية جبل الشرق محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً وبإسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب اهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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