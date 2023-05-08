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المؤتمر نت - ضبطت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليوم كمية من منكهة زنجبيل مستحلب مخالفة للمواصفات

ضبط وإتلاف منكهة زنجبيل مستحلب في صنعاء

المؤتمرنت -
ضبط وإتلاف منكهة زنجبيل مستحلب في صنعاء
ضبطت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليوم كمية من منكهة زنجبيل مستحلب مخالفة للمواصفات.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه تم ضبط كمية منكهة زنجبيل مستحلب مخالف للمواصفات من حيث قرب انتهاء فترة الصلاحية .. مبينة أن الاتلاف تم في مركز رقابة نهم.

وأشار البيان إلى أن الضبط والاتلاف تم وفقا للمهام القانونية المخولة للهيئة .. مؤكدا أن الهيئة لن تتهاون مع أي مخالفات من شأنها أن تضر المستهلك باعتبارها خط الدفاع الأول.

ولفت البيان إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجمارك والأجهزة الأمنية والجهات المعنية على تشديد الإجراءات في المنافذ والمراكز الرقابية لمنع تهريب أي سلع أو بضائع محظورة أو مغشوشة ومخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة وغير صالحة للاستخدام.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام الجميع بالمواصفات القياسية في عمليات التصنيع والاستيراد والإنتاج.








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