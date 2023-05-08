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المؤتمر نت - شدد وزير النقل عبد الوهاب الدرة على ضرورة ان تكون السفينة البديلة للخزان العائم صافر مطابقة للمعايير والمواصفات المتفق عليها بين اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق صافر والأمم المتحدة في مارس 2022م

الدرة يشدد على ضرورة أن تكون السفينة البديلة لصافر مطابقة للمواصفات

المؤتمرنت -
الدرة يشدد على ضرورة أن تكون السفينة البديلة لصافر مطابقة للمواصفات
شدد وزير النقل عبد الوهاب الدرة على ضرورة ان تكون السفينة البديلة للخزان العائم صافر مطابقة للمعايير والمواصفات المتفق عليها بين اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق صافر والأمم المتحدة في مارس 2022م.

وأكد وزير النقل خلال اجتماعه اليوم بهيئة الشؤون البحرية بصنعاء أن على الأمم المتحدة الالتزام والتنفيذ لما تم الاتفاق عليه مسبقا بخصوص السفينة البديلة لصافر من حيث المواصفات والكفاءة لتتم عملية التفريغ بسهولة ويسر وتجنبا لأي تداعيات كارثية.

وأشار إلى ان السفينة البديلة يجب أن تكون مكافئة للخزان صافر وقادرة على استقبال وتصدير النفط.

ولفت الى دور هيئة الشؤون البحرية في الحفاظ على المياه الاقليمية اليمنية والبيئة البحرية وأمن وسلامة الملاحة للسفن العابرة للمياه اليمنية بالتعاون مع القوات البحرية ومصلحة خفر السواحل اليمنية.

واعتبر قرار المجلس السياسي الاعلى بنقل الهيئة العامة للشؤون البحرية الى العاصمة صنعاء في نوفمبر 2022م، خطوة في الاتجاه الصحيح للحفاظ على ثروات الوطن البحرية.. مؤكدا ضرورة التعاون لتحسين وتطوير عمل الهيئة بما يواكب المرحلة القادمة وكذا القوانين الدولية والمحلية النافذة.

بدوره أكد القائم بأعمال رئيس هيئة الشؤون البحرية زيد الوشلي أن قرار إعادة نقل الهيئة الى العاصمة صنعاء سيحقق الاهداف المرجوة.. مشيرا إلى ان الهيئة ستعمل بكل مهنية من أجل تحسين وتطوير العمل والمحافظة على المياه اليمنية وسلامة الملاحة.

وتطرق إلى خطط الهيئة المستقبلية لتفعيل دورها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

فيما أشار مدير فرع الهيئة بالحديدة الدكتور إبراهيم الموشكي إلى أهمية دور الهيئة وفروعها في المحافظات في حماية البيئة البحرية والحفاظ على الثروات البحرية.

وناقش الاجتماع بحضور عدد من المدراء في الهيئة المواضيع ذات الصلة بمهام الهيئة وكذا الجوانب الادارية والفنية والمالية لتعزيز وتطوير عملها.








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