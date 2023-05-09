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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة نهاراً في الصحارى والمحافظات الساحلية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة

أجواء حارة نهاراً.. الأرصاد يكشف تفاصيل الطقس

المؤتمرنت -
أجواء حارة نهاراً.. الأرصاد يكشف تفاصيل الطقس
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة نهاراً في الصحارى والمحافظات الساحلية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على محافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز، لحج، والضالع.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار المركز إلى أن الأجواء قد تكون حارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف وشرق صعدة، وفي المحافظات الساحلية وأرخبيل سقطرى وقد تتراوح درجات الحرارة ما بين 35 إلى 40 درجة مئوية.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في تعز ـ الحوبان بلغت 10.5 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة على محافظات إب، المحويت، حجة، وشرق أرخبيل سقطرى، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من العواصف الرعدية ومن التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول.

كما نبه المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى من الأجواء الحارة والرطوبة المرتفعة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة.








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