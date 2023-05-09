الثلاثاء, 09-مايو-2023 الساعة: 04:33 م - آخر تحديث: 04:11 م (11: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
رسالة للمحتل الخليجي وأكذوبة حوار الجنوبيين في عدن
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
صنعاء أحق من واشنطن في موضوع التعويضات للضحايا
يحيى علي نوري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - اعتبرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عدوان الكيان الصهيوني فجر اليوم على قطاع غزة، والذي اسفر عن استشهاد 13 شخصا من بينهم ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي

المؤتمر يدين عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة

المؤتمرنت -
المؤتمر يدين عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة
دان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة عدوان الكيان الصهيوني في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء 9 أيار/ مايو 2023 على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستهدافه للمدنيين العزل بالقتل والاعتقال، واغتيال قيادات في حركة الجهاد الإسلامي.

واعتبرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عدوان الكيان الصهيوني فجر اليوم على قطاع غزة، والذي اسفر عن استشهاد 13 شخصا من بينهم ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي، وإصابة 20 آخرين بينهم نساء وأطفال، إنما يعد دليلاً جديداً على مواصلة إسرائيل لأعمالها الإرهابية والإجرامية البشعة ضد الإنسانية وانتهاكها المتكرر للقوانين والمواثيق الدولية.

وجدد المؤتمر مطالبته مجلس الأمن بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني جراء هذه الجرائم اليومية من أعمال قتل واعتقال، والتي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني وإلزامه بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد المؤتمر أن موقفه سيظل ثابتاً ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، غير القابلة بالمساس، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وعبر المؤتمر الشعبي العام عن وقوفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، وطالب الدول العربية والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي ببذل الجهود وتقديم العون والمساعدة العاجلة للشعب الفلسطيني، ووقف العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب عالمياً
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الخليل
أخبار: الحديدة.. 41 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
رياضة: فولهام يعمق جراح ليستر سيتي بخماسية
عربي ودولي: الدفاع الروسية: مقتل 625 جنديا أوكرانيا
فنون ومنوعات: منى زكي نجمة برنامج Sold out
أخبار: الدرة يشدد على ضرورة أن تكون السفينة البديلة لصافر مطابقة للمواصفات
أخبار: رئاسة النواب تجدد دعمها لجهود إحلال السلام
عربي ودولي: زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب حماة السورية
اقتصاد: الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
أخبار: ضبط وإتلاف منكهة زنجبيل مستحلب في صنعاء
قضايا وآراء: رسالة للمحتل الخليجي وأكذوبة حوار الجنوبيين في عدن
أخبار: وصول أكثر من 13 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن
أخبار: الأرصاد يكشف توقعات طقس الـ24 ساعة المقبلة
عربي ودولي: العدو الصهيوني يتوغل وسط قطاع غزة
أخبار: الشريف يعزي بوفاة القاضي أحمد العنسي
عربي ودولي: روسيا تدمر 22 مسيّرة أوكرانية
رياضة: أرسنال يهزم نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
علوم وتقنية: سرطان بلا أعراض.. احذر القاتل الصامت
فنون ومنوعات: الكوابيس.. هل يمكن التخلص منها؟
أخبار: 40 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
مجتمع مدني: 7 علامات صامتة.. هل انت مصاب بالسكري؟
عربي ودولي: سوريا تعود رسمياً إلى الجامعة العربية
محافظات: عُباد يطلع على الأعمال النهائية في نفق مذبح
رياضة: يوفنتوس يستعيد وصافة "الكالتشيو"
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023