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المؤتمر يدين عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة

دان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة عدوان الكيان الصهيوني في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء 9 أيار/ مايو 2023 على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستهدافه للمدنيين العزل بالقتل والاعتقال، واغتيال قيادات في حركة الجهاد الإسلامي.



واعتبرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عدوان الكيان الصهيوني فجر اليوم على قطاع غزة، والذي اسفر عن استشهاد 13 شخصا من بينهم ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي، وإصابة 20 آخرين بينهم نساء وأطفال، إنما يعد دليلاً جديداً على مواصلة إسرائيل لأعمالها الإرهابية والإجرامية البشعة ضد الإنسانية وانتهاكها المتكرر للقوانين والمواثيق الدولية.



وجدد المؤتمر مطالبته مجلس الأمن بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني جراء هذه الجرائم اليومية من أعمال قتل واعتقال، والتي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني وإلزامه بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية.



وأكد المؤتمر أن موقفه سيظل ثابتاً ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، غير القابلة بالمساس، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وعبر المؤتمر الشعبي العام عن وقوفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، وطالب الدول العربية والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي ببذل الجهود وتقديم العون والمساعدة العاجلة للشعب الفلسطيني، ووقف العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني.