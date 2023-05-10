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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة نهاراً على الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى خلال الـ24 ساعة القادمة

أمطار متفرقة وأجواء حارة خلال الساعات القادمة

المؤتمرنت -
أمطار متفرقة وأجواء حارة خلال الساعات القادمة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة نهاراً على الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على محافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز، لحج، والضالع.

ومن المتوقع كذلك هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار المركز إلى أن الأجواء قد تكون حارة نهاراً على الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 33 إلى 39 درجة مئوية.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ المحويت : 1.8 ملم، حجة: 1.4 ، إب : 1.0 ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة على محافظات إب، المحويت، حجة وأرخبيل سقطرى، وكانت أغلبها خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه الصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى وجنوب شرق خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج، والمواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة.








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