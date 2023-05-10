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المؤتمر نت - أصيب 5 مواطنين من أسرة واحدة، نتيجة تسرب الغاز وانفجار الأسطوانة في منزل بقرية بيت النوار عزلة بني الغذيفي بمديرية الرجم محافظة المحويت

المحويت.. إصابة 5 أشخاص بانفجار اسطوانة غاز

المؤتمرنت -
المحويت.. إصابة 5 أشخاص بانفجار اسطوانة غاز
أصيب 5 مواطنين من أسرة واحدة، نتيجة تسرب الغاز وانفجار الأسطوانة في منزل بقرية بيت النوار عزلة بني الغذيفي بمديرية الرجم محافظة المحويت.

وأوضح مدير فرع مصلحة الدفاع المدني بالمحافظة الرائد عادل عيسى، أنه الساعة السابعة والنصف مساء الثلاثاء، وعند عودة أسرة علي محمد محمد الحوصلي، إلى منزلها حدث انفجار هائل نتيجة تسرب الغاز المنزلي وانفجار الأسطوانة بمجرد دخولهم.

وأفاد بأن الانفجار أدى إلى إصابة رب الأسرة (30 عاماً) وزوجته (27 عاماً)، بحروق متوسطة، فيما أصيب أطفاله بشير (5 سنوات) وذكرى (3 سنوات)، وريهام (7 شهور)، بحروق بليغة إلى خفيفة.

وأشار عيسى، إلى أن الانفجار ناتج عن الإهمال وعدم تركيب منظم الغاز بطريقة محكمة، ما أدى إلى تسرب الغاز في جميع أرجاء المنزل أثناء غياب الأسرة.

وذكر أنه تم إخماد الحريق وإسعاف المصابين إلى المستشفى، داعياً المواطنين إلى اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة وعدم ترك اسطوانات الغاز المنزلي مفتوحة أثناء عدم تواجدهم في المنزل، والالتزام بعمل التهوية السليمة حفاظاً على سلامتهم.








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