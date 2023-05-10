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المؤتمر نت - افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي اليوم بصنعاء، ورشة العمل الخاصة بتطوير السياسات الاعلامية لإسناد الثورة الزراعية والتعاون التنموي الحكومي المجتمعي

افتتاح ورشة عمل إعلامية لإسناد العمل الزراعي التنموي

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
افتتاح ورشة عمل إعلامية لإسناد العمل الزراعي التنموي
افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي اليوم بصنعاء، ورشة العمل الخاصة بتطوير السياسات الاعلامية لإسناد الثورة الزراعية والتعاون التنموي الحكومي المجتمعي، التي عقدتها وزارة الاعلام بالشراكة مع مؤسسة بُنيان التنموية واللجنة الزراعية السمكية العليا، وبالتعاون مع وزارات الزراعة والري والمالية والإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد التعاوني والزراعي.

وفي افتتاح الورشة التي شارك فيها قيادات ووممثلي العديد من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروئة، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي أن النهضة التنموية التي ينشدها ويطمح إليها الجميع بحاجة الى صناعة رأي عام حول التنمية، الى جانب الجهود التي تقوم الجهات المعنية، من خلال إيجاد وتفعيل وتعزيز المقومات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في الجانب التنموي، وأن هذا لن يحدث الا من خلال استنهاض المجتمع مع التوجهات التي تقوم بها الدولة والجهات ذات العلاقة في هذا الجانب.

وأشار النعيمي الى ضرورة مضاعفة الجهود لبناء المؤسسات، كون المعركة الحالية هي معركة التنمية حتى نحقق الانتصارات أمام العدوان في مختلف الجبهات والجوانب ونواجه التحديات والاستحقاقات القادمة، وأن هذا بحاجة الى جهود حقيقية من قبل مختلف الجهات وأن يكون الخطاب الاعلامي موجه بشكل أفضل لإنجاح كل تلك الجهود.

من جانبه أكد وزير الإعلام ضيف الله الشامي استعداد الوزارة ممثلة بقيادتها والمؤسسات والوسائل التابعة لها وكذا وسائل الاعلام المختلفة، التعاون التام في ما يتعلق بالزراعة والتنمية بشكل عام، على أن تتكاتف الجهود من قبل مختلف الجهات المعنية في إحداث نقلة نوعية بالزراعة وتعزيز القدرات المؤدية الى ذلك، وتزويد وسائل الاعلام بما يتطلب نقله والترويج له والتوعية عنه، باعتبار ذلك مسؤولية جماعية وقومية وطنية.

وأشاد وزير الاعلام بوسائل الاعلام الوطنية المختلفة ومنتسبيها، لصمودهم وثباتهم في وجه العدوان على مدى ما يزيد عن ثمان سنوات رغم الظروف الصعبة، والتي شكلت جبهة اسطورية حققت انتصارات عظيمة مقارنة بما يمتلكه تحالف العدوان من امكانيات اعلامية ضخمة، وأن هذه الانتصارات يجب أن تستمر في صنع الأحداث وتطويرها في جانب التنمية وفي مقدمتها الزراعة.

وكان رئيس مؤسسة بُنيان التنموية محمد المداني قد استعرض عدد من المشاريع والبرامج التي نفذتها المؤسسة في عدد من المحافظات فيما يخص الجانب الزراعي، حيث حيا وسائل الاعلام للدور الكبير الذي تقوم به في نقل وصناعة الاحداث، وهو ما يتطلب أن يستمر وأن يعزز هذا الدور في توعية المجتمع وتغيير بعض الثقافات بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في تطوير العمل الزراعي والتنموي.

وقال المداني أن من أهداف الورشة هو الاستماع لآراء ومقترحات الاعلاميين والمشاركين في الورشة، من أجل بلورة كل الافكار والرؤى للوصول الى صيغة تكون منطلقاً لتحقيق تنمية حقيقية.

وأدار وزير الاعلام ضيف الله الشامي حلقة نقاشية موسعة للقيادات الاعلامية ووممثلي وسائل الاعلام المشاركين في الورشة، قدمت خلالها العديد من الآراء والافكار والمقترحات، والتي عبرت في مجملها عن ضرورة تعزيز الجهود الاعلامية بما يسهم في تطوير العمل الزراعي والتنموي، حيث مثلت أهم مخرجات الورشة التشبيك بين وسائل الاعلام بهذا الخصوص من خلال تكليف فريق يعمل على التنسيق بين مختلف الوسائل والجهات واستقبال كافة الرؤى المقترحات.








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