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المؤتمر نت - وإحالتهم إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم

إحالة 40 مخالفة "كهربائية" إلى النيابة

المؤتمرنت -
إحالة 40 مخالفة "كهربائية" إلى النيابة
ناقش رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية بمجلس تنظيم أنشطة الكهرباء ورئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الكهربائية الخاصة المهندس علي عزيز مع وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني، طبيعة الإجراءات القضائية التي تمت بحق المخالفين من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة.

وفي اللقاء، أكد وكيل نيابة الصناعة القاضي البيضاني أن النيابة مستمرة في متابعة ملفات المخالفين من ملاك مولدات الكهرباء الخاصة، والبت فيها بأسرع وقت.

ونوه بجهود وزارة الكهرباء والطاقة في متابعة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم.

فيما أشاد رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية ورئيس لجنة المولدات المهندس علي عزيز بدور نيابة الصناعة والتجارة في متابعة ملفات المخالفين والبت فيها وإحالتها للقضاء.

وأكد حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون واللوائح النافذة ووجوب التزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم بخلاف ذلك.

عقب اللقاء سلّم المهندس علي عزيز وكيل نيابة الصناعة القاضي البيضاني ملفات 40 مخالفاً من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة غير الملتزمين بالتعرفة الرسمية المقرة من الوزارة والرافضين إلغاء الاشتراك.








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