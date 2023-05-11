المؤتمرنت -

بشرى سارة.. تفريغ سفينتي غاز منزلي بالحديدة

بدأ فريق متخصص من الشركة اليمنية للغاز بتفريغ سفينتي غاز مستورد في ميناء الحديدة.



وأوضح نائب وزير النفط والمعادن القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الغاز ياسر الواحدي، أنه تم تكليف فريق متخصص من شركة الغاز بالنزول إلى ميناء الحديده لتفريغ سفينتي الغاز المستورد السفينة (EPIC SUSUI) وتحمل على متنها ثلاثة الأف و163 طن متري، والسفينة (ROMEO GAS) محملة بـ11 ألفا و416 طن متري من الغاز.



وأفاد الواحدي بأنه سيتم توزيع شحنتي الغاز المستورد على المحطات المركزية ومحطات البيع المباشر (الطرمبات) لتغطية احتياجات المواطنين، إلى جانب التوزيع لكبار المستهلكين (مصانع- مزارع الدواجن- المطاعم).



وأكد حرص الشركة على توفير الغاز بشكل مستمر بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.