الجمعة, 12-مايو-2023 الساعة: 06:05 م - آخر تحديث: 05:37 م (37: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
رسالة للمحتل الخليجي وأكذوبة حوار الجنوبيين في عدن
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
اصطفاف خارج السرب
يحيى علي نوري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - طالب رئيس مجلس الشورى، محمد حسين العيدروس، رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي بالدعوة لعقد مؤتمر استثنائي لكافة أعضاء الرابطة للوقوف أمام مستجدات التصعيد الخطير للكيان

العيدروس يوّجه رسالة بشأن التصعيد الصهيوني في غزة

المؤتمرنت -
العيدروس يوّجه رسالة بشأن التصعيد الصهيوني في غزة
طالب رئيس مجلس الشورى، محمد حسين العيدروس، رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي بالدعوة لعقد مؤتمر استثنائي لكافة أعضاء الرابطة للوقوف أمام مستجدات التصعيد الخطير للكيان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة وجهها اليوم لرئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية – رئيس الرابطة النعم ميارة آثر، وأمين عام الرابطة عبد الواسع يوسف والامينيين العامين المساعدين للرابطة محمد الطيب، واكويم نكميجيا ، ورؤساء مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.

ودعا قيادة الرابطة لحراك عاجل على مستوى دول الرابطة والمجتمع الدولي للوقوف امام تصعيد الكيان الإسرائيلي والخروج بمقررات تسهم في الضغط في المحافل الدولية على الأمم المتحدة ومجلس الأمن للخروج من دائرة الصمت المعيب إزاء جرائم الاحتلال وإيقاف تصعيده وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت الرسالة إلى الجرائم والمجازر الوحشية التي يرتكبها طيران العدوان الإسرائيلي منذ فجر الثلاثاء الماضي في قطاع غزة واسفرت عن ارتقاء 30 شهيدا و93 جريحا جلهم من النساء والأطفال، والرقم مرشح للزيادة جراء استمرار القصف.

وأدان العيدروس بأشد العبارات القصف الإرهابي والمجازر التي يرتكبها طيران العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة واستهدافها بشكل مباشر اغتيال قادة من حركة الجهاد الإسلامي مع أسرهم.

واستهجن الخذلان والتهاون العربي للدول الموالية لإسرائيل والمطبعة معها التي دخلت نتيجة ذلك في حالة من الصمت المعيب تجاه ما يقترفه العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وأدت إلى تماديه في اجرامه وغطرسته وفاشيته وتعطشه لسفك دماء الفلسطينيين.

واستنكر صمت المجتمع الدولي تجاه تمادي العدو الإسرائيلي في ارتكاب جرائمه الوحشية التي ترقى إلى جرائم حرب في حق الإنسانية، في انتهاك صارخ وسافر لكل القوانين الدولية والإنسانية.

وحمل رئيس المجلس في رسالته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات التابعة لها والمجتمع الدولي المسؤولية التاريخية جراء الصمت المخزي حيال الجرائم المتكررة والمستمرة من قبل كيان العدو الغاصب بحق الشعب الفلسطيني.

وجدد من عاصمة الصمود والثبات صنعاء التأكيد على موقف اليمن الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وعلى حق الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والبطلة في اتخاذ كل الخيارات المناسبة لمواجهة الصلف الصهيوني حتى انهاء الاحتلال والغطرسة الصهيونية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وحيا رئيس مجلس الشورى في الرسالة رد المقاومة الموحد والمزلزل في مواجهة الصلف الصهيوني وصد العدوان مما عزز من معادلة الردع وأثار رعب العدو في عقر داره.

وأكد في هذا السياق ضرورة استمرار المقاومة ضد الكيان الغاصب كونها السبيل الأمثل لإيقاف الاجرام الاسرائيلي وانهاء العدوان وتطهير الأراضي المحتلة من دنس الصهاينة.

ودعا الرابطة وأعضائها وكل شعوب العالم الحر إلى ادانة واستنكار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإصراره بوحشية على سفك دمه دون اكتراث لحرمة سفك الدماء والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب الى 2010 دولار للأوقية
عربي ودولي: المقاومة تجدد استهداف مستوطنات الاحتلال
فنون ومنوعات: رفضت الزواج منه فغرز سكيناً في رقبتها!
عربي ودولي: عدوان صهيوني جديد على غزة
محافظات: تزويد 79 مرفقاً صحياً في تعز بالأدوية
رياضة: إشبيلية يفرط في تقدمه ويتعادل مع يوفنتوس
رياضة: روما ينتزع فوزًا ثمينًا من ليفركوزن
عربي ودولي: حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزة
عربي ودولي: المقاومة تواصل دك "تل أبيب" والمدن المحتلة
علوم وتقنية: 5 خطوات للتعامل مع حالات نزيف الأنف
مجتمع مدني: لماذا تشعر بألمٍ في القلب بعد الانفعالات؟
علوم وتقنية: الشخير والزهايمر.. ما العلاقة بينهما؟
فنون ومنوعات: خداع طبيب مصري بعد أزمة سمية الخشاب
عربي ودولي: بريطانيا تزود أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى
عربي ودولي: صواريخ المقاومة الفلسطينية تدكّ "تل أبيب"
عربي ودولي: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
محافظات: 120 عملية بمخيم أمراض الأنف والأذن بحجة
أخبار: بشرى سارة.. تفريغ سفينتي غاز منزلي بالحديدة
أخبار: العاطفي يحذر: المعركة القادمة لن تكون داخل اليمن
اقتصاد: الدولار يستقر واليوان يتراجع
أخبار: الأرصاد يحذر من تشكل الضباب وانخفاض الرؤية
رياضة: إنتر يحسم ديربي ميلان في 3 دقائق
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة العميد محمد لخرم
أخبار: إحالة 40 مخالفة "كهربائية" إلى النيابة
أخبار: حقوق الإنسان تدين جريمة قصف حي سكني في غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023