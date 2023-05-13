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المؤتمر نت - أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رئيس اللجنة الرئيسية للحفاظ على أراضي وحرم مطار صنعاء الفريق جلال الرويشان، أهمية دور مشايخ ووجهاء مديرية بني الحارث في الحفاظ على حرم وأراضي مطار صنعاء

الرويشان: الاستحداثات حول مطار صنعاء تعيق عملية التطوير

المؤتمرنت -
الرويشان: الاستحداثات حول مطار صنعاء تعيق عملية التطوير
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رئيس اللجنة الرئيسية للحفاظ على أراضي وحرم مطار صنعاء الفريق جلال الرويشان، أهمية دور مشايخ ووجهاء مديرية بني الحارث في الحفاظ على حرم وأراضي مطار صنعاء ومنع أي استحداثات فيها.

وأشار الفريق الرويشان خلال لقائه اليوم بمشايخ ووجهاء وأعيان مديرية بني الحارث بحضور وزير النقل عبد الوهاب الدرة وأمين العاصمة حمود عباد ونائب وزير العدل الدكتور إسماعيل الوزير ومساعد وزير الدفاع اللواء علي الكحلاني، إلى أهمية مطار صنعاء الدولي كواجهة للبلاد من خلال تقديم الخدمات للمسافرين من مختلف المحافظات.

ولفت إلى ضرورة مشروع تطوير وتحديث مطار صنعاء الدولي وفقاً للمعايير والاشتراطات الدولية، ليشرف العاصمة صنعاء والجمهورية اليمنية.. مبيناً أنه تم تشكيل لجنة لاستقبال شكاوى وتظلمات المواطنين برئاسة نائب وزير العدل، والذين يريدون التظلم عليهم تقديم أوراقهم للجنة.

وأكد نائب رئيس الوزراء، حرص الدولة على استكمال مشروع تطوير مطار صنعاء والحد من الاستحداثات المتكررة ومخالفات المباني المرتفعة التي تعيق حركة الملاحة الجوية، مع مراعاة الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم المساس بها.

ووجه الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة والمساحة والتخطيط والعمراني، بسرعة إنزال المخططات على أراضي وحرم مطار صنعاء بصورة عاجلة، وتطبيقها على أرض الواقع بما يكفل الحفاظ عليها.

من جانبه وجه أمين العاصمة، وكيل قطاع الاشغال والمشاريع وفريق هندسي، بالنزول إلى بني الحارث وإيجاد المعالجات السريعة لأضرار مجاري الصرف الصحي وعمل عبارات لتصريفها من المناطق المتضررة، وكذا إدراج مشروع إضافة فصول دراسية، ضمن خطة العام القادم.

بدورهم ابدى مشايخ وأعيان مديرية بني الحارث، استعدادهم على المحافظة على أراضي وحرم مطار صنعاء الدولي، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس المشير مهدي المشاط، واستكمال مشروع توسعة وتطوير مطار صنعاء وفقاً للمخططات.








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