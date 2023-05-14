الأحد, 14-مايو-2023 الساعة: 12:39 ص - آخر تحديث: 12:24 ص (24: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
رسالة للمحتل الخليجي وأكذوبة حوار الجنوبيين في عدن
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
اصطفاف خارج السرب
يحيى علي نوري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - حريق يلتهم محلاً تجارياً لتغيير الزيوت في شارع الأربعين بالعاصمة صنعاء

حريق يلتهم محلاً تجارياً لتغيير الزيوت بصنعاء

المؤتمرنت -
حريق يلتهم محلاً تجارياً لتغيير الزيوت بصنعاء
أخمد رجال الدفاع المدني بأمانة العاصمة، حريقا نشب في محل تغيير الزيوت (بنشر) في شارع الأربعين جوار الأدلة الجنائية بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة.

وأوضحت مصلحة الدفاع المدني أنه وفور تلقي البلاغ هرعت فرق الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من إخماده ومحاصرة مصدر النيران، خلال فترة وجيزة دون امتداده الى المحلات المجاورة له.

وأشارت المصلحة إلى أن أسباب الحريق لازالت مجهولة وقيد التحقيق، لافتة إلى عدم وجود أي خسائر بشرية، بينما الخسائر المادية تتمثل في بعض إطارات وزيوت السيارات وجزء من ماطور الهواء.

وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها إلى الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة العامة والحماية الذاتية للوقاية من مختلف المخاطر.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: للمدخنين.. خطر جديد يهدد حجم أدمغتكم
عربي ودولي: اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة
رياضة: فوز يونايتد وأستون وتعثر نيوكاسل وتشيلسي
عربي ودولي: الاحتلال دمر 57 وحدة سكنية بشكل كامل
فنون ومنوعات: المال.. هل يمكن اعتباره هدية جيدة؟
محافظات: مطلق يتفقد مشروع طريق عامر في دمت
عربي ودولي: قصف مواقع حساسة للعدو شرق غزة
محافظات: إتلاف بضائع منتهية في البيضاء
اقتصاد: التضخم السنوي في روسيا يتباطأ إلى 2.31%
أخبار: أمطار متفرقة وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة
رياضة: هالاند يحصد جائزة لاعب العام في إنجلترا
مجتمع مدني: ماذا يحدث عند نقص الحديد في الجسم؟
أخبار: شهيدان وجريح بمخلفات العدوان في 3 محافظات
أخبار: 72 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: وقفات بصنعاء تضامناً مع الشعب الفلسطيني
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب الى 2010 دولار للأوقية
أخبار: العيدروس يوّجه رسالة بشأن تصعيد الكيان في غزة
عربي ودولي: المقاومة تجدد استهداف مستوطنات الاحتلال
علوم وتقنية: ما الذي يسبب جفاف الفم؟
فنون ومنوعات: رفضت الزواج منه فغرز سكيناً في رقبتها!
عربي ودولي: عدوان صهيوني جديد على غزة
محافظات: تزويد 79 مرفقاً صحياً في تعز بالأدوية
أخبار: أجواء حارة في المناطق الصحراوية والساحلية
رياضة: إشبيلية يفرط في تقدمه ويتعادل مع يوفنتوس
رياضة: روما ينتزع فوزًا ثمينًا من ليفركوزن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023