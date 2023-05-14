المؤتمرنت -

حريق يلتهم محلاً تجارياً لتغيير الزيوت بصنعاء

أخمد رجال الدفاع المدني بأمانة العاصمة، حريقا نشب في محل تغيير الزيوت (بنشر) في شارع الأربعين جوار الأدلة الجنائية بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة.



وأوضحت مصلحة الدفاع المدني أنه وفور تلقي البلاغ هرعت فرق الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من إخماده ومحاصرة مصدر النيران، خلال فترة وجيزة دون امتداده الى المحلات المجاورة له.



وأشارت المصلحة إلى أن أسباب الحريق لازالت مجهولة وقيد التحقيق، لافتة إلى عدم وجود أي خسائر بشرية، بينما الخسائر المادية تتمثل في بعض إطارات وزيوت السيارات وجزء من ماطور الهواء.



وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها إلى الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة العامة والحماية الذاتية للوقاية من مختلف المخاطر.