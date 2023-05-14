الأحد, 14-مايو-2023 الساعة: 08:34 م - آخر تحديث: 07:16 م (16: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
رسالة للمحتل الخليجي وأكذوبة حوار الجنوبيين في عدن
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
اصطفاف خارج السرب
يحيى علي نوري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - التقى وزير النقل عبدالوهاب الدرة، اليوم بصنعاء، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدى اليمن زينة غالب

مناقشة آليات توفير خدمات مطار صنعاء الدولي

المؤتمرنت -
مناقشة آليات توفير خدمات مطار صنعاء الدولي
التقى وزير النقل عبدالوهاب الدرة، اليوم بصنعاء، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدى اليمن زينة غالب.

وناقش اللقاء جوانب التعاون المشترك وآلية تطوير قطاع النقل ودعم النقل الجوي في مطار صنعاء الدولي واحتياجاته من المعدات والأجهزة الملاحية بما يسهم في تطوير خدمات الطيران المدني.

واستعرض المشاريع والاحتياجات الضرورية التي التزم بها البرنامج الإنمائي في اتفاقية استوكهولم بشأن ميناء الحديدة الذي تعرض لتدمير ممنهج ومتعمد من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي، ومنها الأجهزة والمعدات الخفيفة والثقيلة وأعمال الصيانة للمعدات والكهرباء والكرينات (الرافعات الجسرية) وغيرها من المشاريع.

وفي اللقاء سلم وزير النقل، المسؤولة الأممية، تقريراً تقييمياً للاحتياجات الضرورية لمطار صنعاء، مبيناً أن المطار يعمل حالياً بإمكانيات ومعدات وأجهزة ملاحية تم تطويرها بخبرات وكفاءات يمنية مهنية ساهمت بشكل كبير في تشغيله لتقديم خدماته الملاحية.

وأشار إلى ما يحتاجه المطار من أعمال صيانة وترميم ذات أهمية في الصالات والمرسى والمدرجين الرئيسي والفرعي وأعمال خاصة في حقل الطيران ومتطلباته.

وأوضح وزير النقل، أن التقييم المقدم تم إعداده من قبل فنيين ومختصين مهنيين من هيئة الطيران المدني والأرصاد ذوي خبرة كبيرة في مجال الطيران المدني.

بدورها أكدت الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي ضرورة التعاون المشترك في سبيل توفير احتياجات مطار صنعاء، مشيرة إلى أن البرنامج سيحشد التمويل اللازم لتوفير الأجهزة الملاحية والأمنية لمطار صنعاء الدولي ومشاريع ميناء الحديدة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: تسليم معدات وأثاث للأشغال في البيضاء
عربي ودولي: الاحتلال يشن حملة اعتقالات في بلدات القدس
رياضة: ريال مدريد يستعيد الوصافة وسوسييداد يتعثر
رياضة: إنتر يقترب من "الأبطال" وميلان يبتعد
علوم وتقنية: للمدخنين.. خطر جديد يهدد حجم أدمغتكم
عربي ودولي: اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة
رياضة: فوز يونايتد وأستون وتعثر نيوكاسل وتشيلسي
عربي ودولي: الاحتلال دمر 57 وحدة سكنية بشكل كامل
فنون ومنوعات: المال.. هل يمكن اعتباره هدية جيدة؟
أخبار: 61 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: الرويشان: الاستحداثات حول مطار صنعاء تعيق تطويره
محافظات: مطلق يتفقد مشروع طريق عامر في دمت
أخبار: النواب يدعو مجدداً للرد على الاعتداءات الصهيونية
عربي ودولي: قصف مواقع حساسة للعدو شرق غزة
محافظات: إتلاف بضائع منتهية في البيضاء
اقتصاد: التضخم السنوي في روسيا يتباطأ إلى 2.31%
أخبار: أمطار متفرقة وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة
رياضة: هالاند يحصد جائزة لاعب العام في إنجلترا
مجتمع مدني: ماذا يحدث عند نقص الحديد في الجسم؟
أخبار: شهيدان وجريح بمخلفات العدوان في 3 محافظات
أخبار: 72 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: وقفات بصنعاء تضامناً مع الشعب الفلسطيني
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب الى 2010 دولار للأوقية
أخبار: العيدروس يوّجه رسالة بشأن تصعيد الكيان في غزة
عربي ودولي: المقاومة تجدد استهداف مستوطنات الاحتلال
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023