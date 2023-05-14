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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة

الشريف يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الحماطي

المؤتمرنت -
الشريف يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الحماطي
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / علي عبدالله الحماطي- نائب رئيس فرع المؤتمر بمديرية حفاش محافظة المحويت، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد الشيخ/ أحمد عبدالله الحماطي، والى نجل الفقيد أحمد علي عبدالله الحماطي، وإخوانه، وكافة آل الحماطي بمدرية حفاش محافظة المحويت، عبّر الأمين العام المساعد عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً وبإسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب اهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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