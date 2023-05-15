الإثنين, 15-مايو-2023 الساعة: 02:55 م - آخر تحديث: 02:02 م (02: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
رسالة للمحتل الخليجي وأكذوبة حوار الجنوبيين في عدن
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
اصطفاف خارج السرب
يحيى علي نوري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، واستمرار الأجواء الحارة في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة

أمطار وأجواء حارة.. الأرصاد يكشف تفاصيل الطقس

المؤتمرنت -
أمطار وأجواء حارة.. الأرصاد يكشف تفاصيل الطقس
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، واستمرار الأجواء الحارة في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، الضالع وتعز وأجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة متوسطة الشدة على أجزاء من محافظات لحج، البيضاء، أبين وشبوة.

ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق غرب محافظتي الجوف ومأرب وجنوب محافظتي حضرموت والمهرة.

وحسب المركز قد تستمر الأجواء الحارة على المناطق الصحراوية والسهول الساحلية والهضاب الداخلية وستتراوح درجات الحرارة نهاراً بين 35 – 40 درجة مئوية.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت 20.5 في الكدن بالحديدة، و 2.9 في تعز.

وهطلت كذلك أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى أغلبها خارج نطاق محطات الرصد.

وحـذر المركز المواطنين في مناطق هطول الأمطار من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من الانهيارات الصخرية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو السحب المنخفضة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء فترة الظهيرة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: للمرة الـ27.. برشلونة بطلاً للدوري الإسباني
عربي ودولي: تفكيك شبكة إرهابية خطيرة في ديالى
رياضة: إلتشي يهزم أتلتيكو مدريد وسلتا يتعثر مجدداً
رياضة: سيتي يواصل زحفه نحو اللقب وأرسنال يسقط
محافظات: تسليم معدات وأثاث للأشغال في البيضاء
أخبار: مسيرة كبرى في صنعاء نصرةً لغزة ودعماً للمقاومة
عربي ودولي: الاحتلال يشن حملة اعتقالات في بلدات القدس
رياضة: ريال مدريد يستعيد الوصافة وسوسييداد يتعثر
رياضة: إنتر يقترب من "الأبطال" وميلان يبتعد
أخبار: توقعات الأرصاد الجوية خلال 24 ساعة قادمة
أخبار: أمين عام المؤتمر: اليمن أبقى من الجميع والوحدة مصيرية
أخبار: حريق يلتهم محلاً تجارياً لتغيير الزيوت بصنعاء
علوم وتقنية: للمدخنين.. خطر جديد يهدد حجم أدمغتكم
عربي ودولي: اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة
رياضة: فوز يونايتد وأستون وتعثر نيوكاسل وتشيلسي
عربي ودولي: الاحتلال دمر 57 وحدة سكنية بشكل كامل
فنون ومنوعات: المال.. هل يمكن اعتباره هدية جيدة؟
مجتمع مدني: الدوخة.. هذا ما كشفه الأطباء عن أسبابها
أخبار: 61 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: الرويشان: الاستحداثات حول مطار صنعاء تعيق تطويره
محافظات: مطلق يتفقد مشروع طريق عامر في دمت
أخبار: النواب يدعو مجدداً للرد على الاعتداءات الصهيونية
عربي ودولي: قصف مواقع حساسة للعدو شرق غزة
محافظات: إتلاف بضائع منتهية في البيضاء
اقتصاد: التضخم السنوي في روسيا يتباطأ إلى 2.31%
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023