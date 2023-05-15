المؤتمرنت -

أمطار وأجواء حارة.. الأرصاد يكشف تفاصيل الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، واستمرار الأجواء الحارة في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، الضالع وتعز وأجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة متوسطة الشدة على أجزاء من محافظات لحج، البيضاء، أبين وشبوة.



ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق غرب محافظتي الجوف ومأرب وجنوب محافظتي حضرموت والمهرة.



وحسب المركز قد تستمر الأجواء الحارة على المناطق الصحراوية والسهول الساحلية والهضاب الداخلية وستتراوح درجات الحرارة نهاراً بين 35 – 40 درجة مئوية.



وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت 20.5 في الكدن بالحديدة، و 2.9 في تعز.



وهطلت كذلك أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى أغلبها خارج نطاق محطات الرصد.



وحـذر المركز المواطنين في مناطق هطول الأمطار من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما حذر من الانهيارات الصخرية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو السحب المنخفضة.



ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء فترة الظهيرة.