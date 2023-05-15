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المؤتمر نت - افتتح وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد اليوم قسمين لصناعة المعاوز وتصميم الأزياء بالمعهد اليمني التركي الحرفي بالأمانة

افتتاح قسمين لصناعة المعاوز وتصميم الأزياء بصنعاء

المؤتمرنت -
افتتاح قسمين لصناعة المعاوز وتصميم الأزياء بصنعاء
افتتح وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد اليوم قسمين لصناعة المعاوز وتصميم الأزياء بالمعهد اليمني التركي الحرفي بالأمانة.

ويعتبر قسم تصميم الأزياء بالمعهد هو الأول في اليمن المعتمد دبلوم التقنية على مستوى الجمهورية بنظام السنتين.

ويأتي الافتتاح ضمن توجهات الوزارة لإعادة تأهيل القسمين بدعم وتمويل من صندوق تنمية المهارات مشتملاً رفد قسم صناعة المعاوز بـ10 آلات حياكة ومواد خام لإنتاج هذا الصنف من الزي الشعبي وفق خصائصه المناطقية على مستوى البلاد.

واطلع الوزير غازي على مكونات القسمين من الأجهزة والادوات اللازمة لتصميم وإنتاج الأزياء وفق متطلبات السوق المحلية.

واستمع من عميد المعهد المهندس محمد الميرابي ورئيسي القسمين حول طاقتيهما الإنتاجية واحتياجاتهما من المواد الخام وكوادر التدريب والتأهيل.

ووجه وزير التعليم الفني بالتعاقد مع فنيين في تصميم الأزياء لتلبية احتياج القسمين التأهيلية والتدريبية .. مشدداً على ضرورة الإنتاج وصولاً للبيع المباشر للمواطن وتحقيق الاكتفاء الذاتي من حيث متطلبات الانتاج والمواد الخام لكل قسم.

بدوره أشار مدير الدعم بالصندوق خالد حمران إلى أن التمويل المقدم من "تنمية المهارات" يأتي ضمن مهام الصندوق في توفير متطلبات التشغيل والتدريب لمعاهد التعليم الفني وتوفير فرص عمل للكفاءات المحلية وفق احتياجات السوق من العمالة الماهرة.








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