المؤتمرنت -

أمطار متفرقة في هذه المناطق.. وتحذير هام للسائقين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز والضالع .



ومن المحتمل أيضاً هطول مطار متفرقة على أجزاء من محافظات شبوة، أبين، البيضاء ولحج، وأرخبيل سقطرى وسهل تهامة والساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له.



وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز : 21 ملم، إب : 1.1ملم.



كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والسهول الساحلية وكانت أغلبها خارج نطاق محطات الرصد.



وحـذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان، ومن المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما حذر سائقي المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية من الانهيارات الصخرية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو السحب المنخفضة.