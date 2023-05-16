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المؤتمر نت - وجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، رئيس مجلس الوزراء- رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، بعقد اجتماع للمجلس الأعلى للتعليم لمناقشة مشكلة الطلاب اليمنيين الذين تمت إعادتهم من السودان

المشاط: صنعاء ستبقى الحامي والمدافع عن كل اليمنيين

المؤتمرنت -
المشاط: صنعاء ستبقى الحامي والمدافع عن كل اليمنيين
وجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، رئيس مجلس الوزراء- رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، بعقد اجتماع للمجلس الأعلى للتعليم لمناقشة مشكلة الطلاب اليمنيين الذين تمت إعادتهم من السودان نتيجة تردي الأوضاع هناك.

وأكد الرئيس المشاط، أهمية اتخاذ المعالجات اللازمة لهؤلاء الطلاب وتوزيعهم على الجامعات اليمنية وفق الإمكانيات المتاحة.

وعبر عن استيائه البالغ من تخلي دول العدوان ومرتزقتها عن الطلاب اليمنيين في السودان، معرباً عن أسفه لما تعرض له الطلاب في السودان من مخاطر وعراقيل متعمدة من قبل دول العدوان ومرتزقتها.

وأكد فخامة الرئيس المشاط أن صنعاء ستبقى الحامي والمدافع عن كل اليمنيين في كل زمان ومكان، مشيرا إلى ضرورة فتح مطار صنعاء الدولي لكافة الوجهات حتى يقوم بكامل مهامه دون عراقيل.








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