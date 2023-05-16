الثلاثاء, 16-مايو-2023 الساعة: 06:27 م - آخر تحديث: 06:02 م (02: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
رسالة للمحتل الخليجي وأكذوبة حوار الجنوبيين في عدن
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
اصطفاف خارج السرب
يحيى علي نوري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - تسببت انهيارات صخرية في تدمير 4 منازل بشكل كلي بإحدى قرى مديرية شرعب السلام في محافظة تعز

انهيارات صخرية تُدمّر 4 منازل في الرقيفة بتعز

المؤتمرنت -
انهيارات صخرية تُدمّر 4 منازل في الرقيفة بتعز
تسببت انهيارات صخرية في تدمير 4 منازل بشكل كلي بإحدى قرى مديرية شرعب السلام في محافظة تعز.

وأفادت مصادر محلية بأن انهيارات صخرية، شهدتها قرية "الرقيفة"، أسفل جبل "الصنع" بعزلة الأمجود في مديرية شرعب السلام، أدت إلى تدمير أربعة منازل وتشريد أسرها.

وذكرت المصادر أن المنازل لمواطنين محليين من بينهم أقارب، وقد تمكنوا من مغادرة منازلهم فور سماعهم لصوت الانهيارات.

وتقع قرية الرقيفة، أسفل جبل شاهق يسمى "الصنع" في مناطق حدودية بين مديرية شرعب السلام التابعة لمحافظة تعز، ومديرية العدين غربي محافظة إب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: إتلاف أربعة أطنان مواد غذائية في ريمة
عربي ودولي: آخر تطورات الوضع الميداني في السودان
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
عربي ودولي: قطعان الصهاينة يجددون اقتحام الأقصى
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
مجتمع مدني: أعراض “صامتة” لتجلط الدم!
عربي ودولي: موعد الانتخابات التركية الجولة الثانية
فنون ومنوعات: الوان تعزز الثقة بالنفس.. إليكم هذا الخبر
أخبار: افتتاح قسمين لصناعة المعاوز وتصميم الأزياء بصنعاء
عربي ودولي: الأمين العام للناتو يعلن ترك منصبه
أخبار: شهادات تقديرية ومبالغ مالية لعمال النظافة بصنعاء
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
أخبار: أمطار وأجواء حارة.. الأرصاد يكشف تفاصيل الطقس
رياضة: للمرة الـ27.. برشلونة بطلاً للدوري الإسباني
علوم وتقنية: ماذا يحدث عند زيادة الملح في الجسم؟
عربي ودولي: تفكيك شبكة إرهابية خطيرة في ديالى
رياضة: إلتشي يهزم أتلتيكو مدريد وسلتا يتعثر مجدداً
أخبار: كانوا عالقين في السودان.. صنعاء تستقبل 195 يمنياً
رياضة: سيتي يواصل زحفه نحو اللقب وأرسنال يسقط
أخبار: الحديدة.. 69 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
أخبار: الشريف يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الحماطي
محافظات: تسليم معدات وأثاث للأشغال في البيضاء
أخبار: مناقشة آليات توفير خدمات مطار صنعاء الدولي
أخبار: مسيرة كبرى في صنعاء نصرةً لغزة ودعماً للمقاومة
عربي ودولي: الاحتلال يشن حملة اعتقالات في بلدات القدس
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023