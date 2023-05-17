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المؤتمر نت - التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال افريقيا كورين مادلين فلاشر، والوفد المرافق لها

شرف يحث على زيادة المساعدات الإنسانية للنازحين

المؤتمرنت -
شرف يحث على زيادة المساعدات الإنسانية للنازحين
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال افريقيا كورين مادلين فلاشر، والوفد المرافق لها.

وفي اللقاء شدد وزير الخارجية على أهمية تكثيف برنامج الأغذية العالمي لجهودة في جانب زيادة المساعدات الإنسانية للنازحين، بما في ذلك تسهيل عودتهم لمناطقهم الأصلية حتى يتم استقرارهم.

وطالب، برنامج الأغذية العالمي بتقديم الدعم الفني لحكومة الإنقاذ الوطني لوضع دراسات حول تنمية مفهوم الأمن الغذائي لمرحلة ما بعد العدوان.

من جانبها أكدت المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي فلاشر، أن الوضع الإنساني في اليمن يحتل أولوية في أجندة البرنامج، مشيرة إلى أن هناك فجوة في التمويل أدت إلى عجز في تنفيذ البرنامج لمشاريعه في اليمن.

وتاتي زيارة وفد برنامج الأغذية العالمي إلى اليمن في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ مشاريع البرنامج.








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