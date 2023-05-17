الأربعاء, 17-مايو-2023 الساعة: 11:28 م - آخر تحديث: 11:21 م (21: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صوت الوحدة من عدن
يحيى علي نوري
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
رسالة للمحتل الخليجي وأكذوبة حوار الجنوبيين في عدن
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
أخبار
المؤتمر نت - إحالة 17 محطة كهرباء خاصة جديدة للنيابة

إحالة 17 محطة كهرباء خاصة جديدة للنيابة

المؤتمرنت -
إحالة 17 محطة كهرباء خاصة جديدة للنيابة
ناقش رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية في وزارة الكهرباء، ورئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة، المهندس علي عزيز، مع وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي عبدالناصر البيضاني، طبيعة الإجراءات القضائية، التي تمت بحق المخالفين من ملاك المولدات الخاصة.

وفي اللقاء، أكد القاضي البيضاني أن النيابة مستمرة في متابعة ملفات المخالفين من ملاك المولدات الخاصة، والبت فيها بأسرع وقت، لما فيه مصلحة المواطنين .. مشيدا بجهود وزارة الكهرباء في متابعة المخالفين، وإحالتهم للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

فيما أشاد رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية – رئيس لجنة المولدات الخاصة بدور نيابة الصناعة في متابعة ملفات المخالفين، والبت فيها، وإحالتها إلى القضاء، كون القضية تهم شريحة كبيرة من المواطنين المتضررين من تلك المخالفات.

وأكد حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون، بما يضمن إنصاف التاجر والمواطن الذي يستحق الوقوف بجانبه، وعدم تعريضه لابتزاز تجار المولدات الخاصة.

عقب اللقاء، سلّم رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية – رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات لوكيل نيابة الصناعة والتجارة ملفات 17 مخالفا من ملاك المولدات الخاصة.

وكانت وزارة الكهرباء سلمت للنيابة العامة، خلال الشهر الحالي، 40 ملفاً مخالفاً، ليصل عدد الملفات المسلمة إلى النيابة 57 ملفا لملاك مولدات خاصة غير ملتزمين بسعر التعرفة الرسمية من قبل وزارة الكهرباء، ورافضين إلغاء الاشتراك من الفواتير.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ليفربول يعلن رحيل 4 من نجومه نهاية الموسم
عربي ودولي: مقتل 400 شخص بإعصار موكا في ميانمار
قضايا وآراء: صوت الوحدة من عدن
فنون ومنوعات: 39 شخصاً اختفوا في البحر.. ما القصة؟
علوم وتقنية: عواقب وخيمة لتناول الموز قبل النوم
اقتصاد: صعود مؤشرات الأسهم اليابانية
عربي ودولي: الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري
محافظات: إتلاف 10 أطنان مواد غذائية بأمانة العاصمة
أخبار: مستجدات تأمين خزان صافر في مؤتمر صحفي بالحديدة
اقتصاد: استقرار اسعار الذهب
عربي ودولي: العدو الصهيوني يحول القدس إلى ثكنة عسكرية
أخبار: شرف يحث على زيادة المساعدات الإنسانية للنازحين
أخبار: حملة تغريدات مساء اليوم لإبراز جرائم العدوان
أخبار: أجواء حارة وتحذير من التعرض المباشر للشمس
رياضة: إنتر يجدد تفوقه على ميلان ويبلغ النهائي
عربي ودولي: الإعصار موكا.. حصيلة الضحايا ترتفع
محافظات: ذمار.. إتلاف 120 كرتون حليب أطفال
أخبار: مرتبات المتعاقدين.. توصيات برلمانية إلزامية للحكومة
فنون ومنوعات: حادث مروع.. زفاف يتحول إلى مأتم
قضايا وآراء: التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
أخبار: 50 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: 10254 جريمة للعدوان ضحاياها 46764 شخصاً
مجتمع مدني: هذه الفيتامينات خطرة على القلب
ثقافة: رحيل المخرج السوري هشام شربتجي
رياضة: ليفربول يهزم ليستر ويقترب من مربع الكبار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023