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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ ناصر صالح عايض القيسي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ ناصر القيسي

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي بوفاة الشيخ ناصر القيسي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ ناصر صالح عايض القيسي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الدكتور إبراهيم ناصر صالح القيسي عضو قيادة فرع المؤتمر بكلية التربية جامعة ذمار، نائب عميد كلية التربية بجامعة ذمار سابقاً، وإخوانه وكافة آل القيسي بمديرية ميفعة عنس محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب.

وابتهل الأمين العام المساعد إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".








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