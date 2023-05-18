المؤتمرنت -

توقعات بهطول أمطار رعدية وأجواء حارة في هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفرقة على عدة محافظات، وأجواء حارة على المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار وريمة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات إب، تعز، الضالع وجنوب البيضاء وعلى أجزاء من أرخبيل سقطرى وسهل تهامة.



وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين ولحج والسواحل الشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وحسب المركز قد تكون الأجواء حارة في المناطق الصحراوية والساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها ما بين 35-41 درجة مئوية.



وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ عمران: 16.9 ملم، صنعاء: 4.2، إب: 1، المحويت: 0.5، حجة: 0.4ملم، مبيناً أنه هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، ذمار، ريمة، تعز، غرب الجوف وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



وحـذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.



كما حذر سائقي المركبات على الطرقات من الانهيارات الصخرية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية.



ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية وأرخبيل سقطرى من الأجواء الحارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة.