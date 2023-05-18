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المؤتمر نت - أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالأدوار التنويرية والعلمية الكبيرة التي تضطلع بها الجامعات اليمنية وثباتها خلال سنوات العدوان والحصار

بن حبتور يشيد بالأداء الأكاديمي والتعليمي للجامعات اليمنية

المؤتمرنت -
بن حبتور يشيد بالأداء الأكاديمي والتعليمي للجامعات اليمنية
أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالأدوار التنويرية والعلمية الكبيرة التي تضطلع بها الجامعات اليمنية وثباتها خلال سنوات العدوان والحصار.

واكد رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم ومعه وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضيع، امين مجلس أمناء جامعة الحضارة سعد العتابي والدكتور غازي دحام المرسومي والدكتور عامر عيسى المرسومي، تقدير حكومة الانقاذ الوطني للأنشطة الاكاديمية والتعليمية والبحثية وعمليات التطوير التي تشهدها معظم الجامعات ومنها جامعة الحضارة التي تعد من الجامعات الكبيرة التي تعمل دوما على تطوير قدرات كادرها الأكاديمي والجوانب المادية والفنية.

وناقش اللقاء عدد من الجوانب المتصلة بنشاط الجامعة بما في ذلك مستوى تنفيذ الخطة التطويرية والدور الحكومي لتعزيز فرص نجاح الجامعة في القيام بوظائفها الحيوية في خدمة المجتمع والتنمية.








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